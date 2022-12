El técnico del Río Breogán, Veljko Mrsic, advirtió de que la reacción del Betis, su próximo rival, puede darse en "cualquier momento", como la temporada pasada, y por eso se mostró receloso de la situación de los andaluces con siete derrotas en los últimos ocho partidos.

"Tenemos un muy buen ejemplo del año pasado. Entraban últimos en las siete u ocho jornadas finales e hicieron un tramo espectacular en el que se salvaron y eso puede pasar en cualquier momento porque tienen un entrenador experto y buenos jugadores", comentó el preparador del conjunto lucense.

Mrsic incidió en su desconfianza al relatar algunos de los partidos del Betis esta temporada. "Ganaron en Granada, donde nosotros perdimos, y ante Murcia, después de un mal segundo cuarto, volvieron al encuentro y tuvieron oportunidades de ganar. Tiene a uno de los mejores bases (Shannon Evans), es un buen equipo, juega en casa y necesita la victoria, pero nosotros también", sostuvo.

Eso sí, el técnico afirmó que el Betis no es solo Evans, que ha promediado 18,9 puntos en 31:24 minutos de juego en los 10 partidos que ha disputado. "Tienen otros jugadores buenos. Por ejemplo, contra Baskonia Evans no jugó y casi ganan. El Betis no es solo Evans, es un equipo muy amplio, con buenos jugadores", valoró.

Sergi García califica de "crucial" el partido ante el Betis

El jugador del Río Breogán Sergi García calificó de "crucial" para el equipo gallego el partido de este sábado con el Betis, al que aventaja en tres victorias.

"Es un partido crucial. Jugamos fuera de casa y solo estamos pensando en eso. Competimos hasta el final en los partidos, creo que lo estamos haciendo bien, pero lo que nos están recalcando es que tenemos que estar concentrados los cuarenta minutos", dijo este jueves en una rueda de prensa.

El Breogán intentará reponerse ante los andaluces, antepenúltimos, de la derrota que encajaron el pasado fin de semana ante el Barcelona en el Pazo de Deportes de Lugo. "Para nosotros cada partido es importante, da igual que sea el Betis, el Barcelona o cualquiera. Va a ser un partido muy exigente", auguró.

En el partido con el Barcelona, el Breogán tuvo sus opciones, pero acabó cediendo en el último cuarto y su técnico, Veljko Mrsic, criticó los fallos de concentración de sus jugadores. "El entrenador tenía razones para estar enfadado", dijo el base, quien precisó que "el equipo está mejorando, creciendo" y afirmó que "ese es el camino".

El Betis solo ha ganado uno de los últimos ocho partidos, aunque en el vestuario del Breogán no se fían de sus resultados.

"Ha competido los últimos partidos a un gran nivel. Nosotros somos un equipo muy guerrero y ellos también y tienen sus armas para enfrentarse a nosotros. Su situación engaña bastante porque tiene jugadores de mucho nivel, con experiencia en diferentes ligas", recordó.

Sergi García precisó que deben afrontar el partido de Sevilla sabiendo que "será muy duro".