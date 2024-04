Mrsic no sabe si McLemore estará disponible para jugar contra el Baskonia

El croata Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán no aclaró este viernes si el escolta estadounidense Ben McLemore, detenido y encarcelado esta semana en Estados Unidos por un presunto caso de violación a una mujer en el año 2021, jugará el partido del domingo contra el Baskonia en el Buesa Arena.

Ante la pregunta de si el jugador americano estará disponible para jugar, el técnico celeste mostró su desconocimiento sobre esta cuestión. "No sabemos si estará. En el entrenamiento de hoy espero tener once jugadores. Hemos hablado con el equipo de esto porque es algo que no forma parte de nuestro trabajo. Tenemos que centrarnos en el partido", indicó el técnico breoganista.

En su comparecencia ante los periodistas, Mrsic eludió responder si lo sucedido con el jugador americano puede afectar a la imagen del club: "Es una rueda de prensa del partido".

"Creo que tenemos recursos dentro del equipo para jugar sin él. El otro día jugamos muchos minutos con dos de los tres -Sergi Quintela, Sergi García y Robinson-. Pero también tenemos otras opciones", indicó el croata, que avanzó que el pívot Martynas Sajus está mejorando de su lesión pero no llegará a este partido.

Mrsic espera que su equipo aproveche el cansancio físico del Baskonia por el duelo europeo que disputará esta noche contra la Virtus Bolonia en tierras italianas, aunque avisa de que no será fácil asaltar el Buesa Arena.

"Es un equipo habituado a jugar con esta exigencia. El del domingo es un partido importante para ellos por su clasificación en la liga Endesa, por eso seguro que se lo tomarán muy en serio".

"Es un equipo muy físico, con buenos tiradores y capacidad para meter muchos puntos. Es un bloque con mucho talento y que tiene al máximo anotador de la liga (Markus Howard). Se han clasificado para jugar el play in de la Euroliga, eso nos habla de su calidad como equipo porque está entre los diez mejores de Europa", destacó.