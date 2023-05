El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, admitió que la victoria del Surne Bilbao Básket (83-66) en Miribilla fue "muy merecida" porque el equipo local "fue mejor desde el inicio" del encuentro.

"En el primer tiempo jugamos a rachas e ir solo tres abajo al descanso fue lo mejor después de cómo habíamos jugado. Perdimos muchos balones y no fuimos agresivos en ataque. Y el tercer cuarto fue todavía peor. Nos desconectamos y se acabó el partido", lamentó el técnico del conjunto gallego.

Mrsic, además, lamentó haber perdido el basketaverage particular con el Surne Bilbao en los segundos finales y reconoció que a estas alturas de temporada están justos físicamente.

"Tenemos muchos jugadores novatos en esta liga que vienen de otras donde no hay tantos partidos ni tan atléticos. Pero no buscamos excusas, no jugamos bien", dijo.

El croata, que dirigió al Bilbao Básket entre noviembre de 2017 y abril de 2018 en la campaña del descenso de los hombres de negro a la LEB Oro, agradeció la "bienvenida" a los aficionados locales, aunque confesó que antes del encuentro no tuvo "muchos pensamientos" en su regreso a Bilbao. "Estoy centrado en mi equipo", concluyó.