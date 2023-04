Mrsic: "El Real Madrid no jugó a su nivel, también por méritos nuestros"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, aseguró que el Real Madrid (92-76) no jugó a su nivel en el Pazo de los Deportes de Lugo, algo que atribuyó a los "méritos" de su equipo en el partido.

"Dominamos desde el inicio, salimos con mucha intensidad para no regalar al Real Madrid nada. Ellos no jugaron a su nivel, pero también por méritos nuestros. Perdieron 22 balones por nuestra buena defensa, movimos bien el balón, buscamos buenas opciones y los tiros que no entraron ante el Joventut, mejor posicionados, aquí sí. Menos los tiros libres, todo fue casi perfecto", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico croata dijo que la clave fue que actuaron "como un bloque, como un equipo", sin "regalar nada" a su rival, y así fue cogiendo "confiando".

Mrsic se congratuló de haber logrado la primera victoria de la temporada ante uno de los primeros ocho clasificados, algo que se les resistía, y afirmó que la intención del Breogán es "jugar estos últimos ocho partidos bien" para ver si tienen opciones de estar en el playoff por el título.