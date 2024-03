Mrsic: "Quiero disculparme con toda la afición"

La mirada de Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, en su comparecencia de prensa tras la derrota ante el Surne Bilbao Básket reflejaba la tristeza por el resultado y, sobre todo, la decepción por el juego ofrecido por el conjunto lucense.

Pocas veces se había visto al técnico croata tan apesadumbrado tras un partido. Tampoco obvió la autocrítica en su declaración. "Primero de todo quiero disculparme con la afición por el partido que hicimos. No estuvimos bien. Cuando todo el equipo no está bien es responsabilidad del entrenador. También estuvimos muy nerviosos desde el inicio, ya que no reconocimos la defensa que jugó el Bilbao, no llegaban las ayudas, y así empezamos muy mal desde el inicio", desveló el entrenador celeste.

Mrsic destacó también que sus pupilos jugaron a rachas este encuentro. "En ataque y defensa estuvimos solo a ratos. En definitiva fue un partido malo, especialmente en ataque. En defensa, cuando estábamos en bonus, hicimos muchas faltas a diez o doce metros de la canasta cuando no se deben hacer y mandábamos al Bilbao a la línea de tiros libres, donde estuvieron muy acertados con 23 de 25 tiros anotados", dijo.

El preparador balcánico explicó que su equipo pudo entrar en dinámica ganadora en varios momentos puntuales, pero lo desaprovechó.

"Alguna vez tuvimos oportunidad para volver al partido, pero creo que hasta tres veces en contraataques perdimos el balón. Pudimos sacar ventaja, pero no supimos buscar un jugador abierto o un tiro bueno. Fueron tres pérdidas seguidas, una de Robinson, otra de Sergi García y la última de Momirov bajo canasta".

El Río Breogán cayó preso fruto de sus exiguos porcentajes de tiro y de la ansiedad. "Estuvimos muy nerviosos. En cada decisión arbitral hablábamos con los colegiados. Ahora tenemos que buscar el porqué", matizó.

100 partidos

Veljko Mrsic se convirtió este sábado en el quinto hombre que llega a los 100 partidos en la Liga ACB tanto en la faceta de jugador como en la de primer entrenador.