Mrsic: "Hay que intentar estar a la intensidad que mostramos en Santiago"

El entrenador del Rio Breogán, Veljko Mrsic, analizó el duelo que jugará su equipo este fin de semana ante el Joventut. "Es un equipo que año tras año está demostrando su nivel, que ha cambiado sólo dos extranjeros respecto a la campaña pasada, y eso es un bloque que se conoce muy bien. Tienen jugadores expertos en posiciones importantes y jóvenes que están llegando y dando mucho juego. Todos sabemos lo que significa la cantera del Joventut", comentó.

Con la permanencia encarrilada, Mrsic habla de los objetivos del equipo en lo que resta de temporada. "El primer objetivo era la permanencia y está casi hecha, salvo una carambola que sería impresionante. Ahora soñamos con entrar en el play off pero debemos pensar partido a partido y así se lo he pedido a los jugadores. Cada día hay que mejorar y ya no tenemos tantos altibajos en nuestro juego y defensa. Siempre hay que intentar estar a la intensidad que mostramos en Santiago, no sólo cuando llegan derbis donde notamos que hay algo diferente en el ambiente", dijo.

Sobre el estado físico de la plantilla, el técnico se centró en Sergi Quintela. "Está entrenando bien y necesitará tiempo tras estar parado, todos tenemos que tener paciencia y seguro que demostrará muy pronto que sigue siendo un jugador muy importante para nosotros", manifestó.

"En Santiago tuvimos intensidad muy buena y se vio en cosas como el rebote. Hubo agresividad en el juego y en defensa se hizo un muy buen trabajo, con todo el equipo cerrando espacios", alabó respecto a lo que vio de su equipo en Santiago.

Mrsic explicó en que ve distinto el duelo de la primera vuelta entre ambos conjuntos, respecto al que jugarán ahora. "Allí llegamos nosotros con dos victorias y ellos con dos derrotas, era un partido donde estuvimos bien de inicio y en el segundo tiempo ellos tuvieron más agresividad, nos metieron mucho bajo canasta e hicieron daño en el rebote. Algunas cosas pueden servir pero es un partido del que han pasado cinco meses. Ahora queremos intentar ganar nosotros", señaló.

El duelo Happ-Tomic llama la atención en el juego interior, pero Mrsic insiste en que habrá mucho más. "No son sólo Tomic y Happ, hay mucho más equipo detrás. Son jugadores importantes pero siempre gana el equipo, nadie gana solo. Eso lo hemos demostrado durante la temporada y el resto de equipos también. Ellos tienen la ventaja de estar muchos años juntos y por eso están donde están, no jugaron la final de Copa por muy poco y habrá que jugar muy bien y estar muy concentrados para poder ganar el partido", dijo.

Sobre el recién llegado Tanaskovic, Mrisc valoró cómo está siendo su adaptación. "Es un jugador con mucha intensidad y energía. Se metió en dinámica de trabajo y esperamos que poco a poco nos va a dar lo que necesitamos. Bajamos algo la intensidad del trabajo para explicar todas las cosas, y es mucho mejor entrenar ya con doce jugadores. Necesitará un tiempo para adaptarse, pero estamos contentos", concluyó.