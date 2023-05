Mrsic: "No se puede ganar solo con 12 minutos buenos"

El entrenador croata del Río Breogán, Veljko Mrsic, afirmó que en la ACB no se gana un partido con "12 o 13 minutos buenos" como los que tuvo su equipo ante el Ucam Murcia, al que estuvo a punto de remontarle en el último cuarto.

"El Murcia mereció ganar, fueron mejores que nosotros. Jugamos dos partidos distintos en uno. Empezamos bien hasta el primer tiempo muerto del Murcia, tras eso fallamos dos tiros libres y jugamos unos malos 25 minutos, sobre todo en ataque, con muchos lanzamientos fallados, algo que está siendo una constante", relató el técnico.

"No se puede ganar en una liga tan exigente como esta jugando 12 o 13 minutos buenos. No podemos dejar que otro equipo nos domine el rebote por nuestra culpa, por no cerrarlo", lamentó.

El técnico reconoció que la "cabeza falló todo el partido, sobre todo cuando entró (Sadiel) Rojas" a la cancha y "en lugar de jugar baloncesto" sus jugadores empezaron a "quejarse y perder el focus (la concentración)".

Sito Alonso, Técnico del Ucam Murcia

"Para nosotros era un partido muy importante"

Sito Alonso, entrenador del Ucam Murcia, reconoció que su equipo está en "el mejor momento colectivo" y destacó la trascendencia de la victoria en el Pazo. "Era un partido mega importante. Sabemos la dificultad de ganar al Breogán. Como demostró en el último cuarto, este es un equipo que lucha hasta el final".