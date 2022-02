Mrsic: "El partido viene marcado por nuestro mal comienzo"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, explicó que la derrota ante el Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey (73-67) estuvo marcada por el "mal comienzo" de su equipo y por las pérdidas y los fallos en los tiros libres en un partido en que sus jugadores "lo dieron todo" y sobre el que relativizó la polémica arbitral.

"El partido viene marcado por nuestro mal comienzo, por el primer cuarto, donde el Real Madrid marcó 27 puntos, muchos de contraataque. No empezamos bien, estuvimos muy precipitados, tuvimos miedo en el inicio de partido, pero luego nunca dejamos de jugar y creer que podíamos volver a él", explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico croata dijo que luego tuvieron "el mejor momento", a "cuatro o cinco minutos" del final, cuando se situaron a "dos puntos" y tuvieron dos "tiros de tres".

"Fallamos y, contra el Madrid, no podemos regalar. También fallamos tiros libres y son muchos, también muchos balones perdidos", reconoció.

Mrsic, que felicitó al Real Madrid por el pase a semifinales, precisó que sus jugadores lo dieron "todo" y faltó "poco" para dar la sorpresa.

Respecto al arbitraje, relativizó su trascendencia en el marcador, aunque sí se quejó de la diferente interpretación de las técnicas.

"El arbitraje hay que verlo, el público no estaba contento con ellos, nosotros tampoco en algunos momentos, pero los jugadores del Real Madrid son muchísimo más físicos que nosotros y es la decisión de los árbitros. A mí me han pitado falta técnica, y en cambio una patada al cristal no la han visto cuando ellos deberían recibir una técnica, pero es así", dijo.