Mrsic: "El partido ante el Girona ha sido mejor para mí que el anterior"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, afirmó este domingo que no se esperaba tanta energía en el Básquet Girona, al que su equipo derrotó (92-70), por la baja de Marc Gasol, su jugador franquicia, que se perdió el partido por una lesión en el pie. "En el primer partido sin Marc Gasol, estuvieron más agresivos, con más energía de la que esperábamos cuando vimos que él no jugaba", confesó.

El preparador croata destacó el partido que firmaron sus jugadores, con Stefan Momirov y Ethan Happ como referentes. "Fue un partido muy bueno, para mí mejor que ante el Granada (el anterior de la temporada), ante un rival que jugó muy buen baloncesto en el primer tiempo. Reaccionamos al final del segundo cuarto desde el -11 al -6. En el segundo tiempo mejoramos en defensa y también movimos el balón bien", explicó.

El Breogán mejoró sus porcentajes en los lanzamientos de tres (41%, 13 de 32), especialmente en el tercer cuarto (8 de 13). "Estos jugadores son muy buenos tiradores. A principio de temporada tenían que adaptarse a una Liga para la que hacer todo tienes un segundo menos que en el resto de ligas en las que han jugado", sentenció.

Aíto García Reneses: "Hicieron un gran duelo en todos los ámbitos"

El entrenador del Básquet Girona, Aíto García Reneses, reconoció que a su equipo le faltó energía para competir con el Río Breogán. "El Breogán hizo un gran partido en todos los ámbitos, defensa, ataque y rebotes, y nosotros no hemos tenido la energía suficiente para competir con ellos en muchos momentos", valoró en rueda de prensa.

Aíto afirmó que tras un partido así, en el que su equipo no pudo contar con Marc Gasol por lesión y llegó al descanso con ventaja, solo queda mejorar para que no se repita. "Lo único que nos queda es apretar los puños e intentar mejorar para que esto nos pase menos veces cuando un equipo juega al nivel que ha jugado el Breogán, en parte porque no supimos frenarle", lamentó.