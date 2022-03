Mrsic: "Nos ha faltado solidez en momentos importantes"

El entrenador Del Río Breogán, Veljko Mrsic, lamentó tras la derrota de su equipo que tienen que estar "más sólidos en momentos importantes" y señaló que no se puede permitir encajar 57 puntos en la segunda mitad como hizo el Baskonia.

El balcánico explicó que no estuvieron como deben estar para ganar el partido y dijo que no solo les vale con competir. "Desde mi llegada hemos tirado tres partidos que hemos podido ganar", expresó el técnico del cuadro lucense e indicó que no pudieron aprovechar que el Baskonia jugó tres partidos en seis días.

"El Baskonia nos ha hecho daño con Fontecchio de cuatro y Giedraitis de tres y ha metido bastante", manifestó el preparador, que apuntó a un tiro fallado por Dzanan Musa después de una buena jugada de su equipo, seguido de un triple de Granger como un momento clave.

"Hemos cometido algunas pérdidas y no nos hemos colocado bien en el lado de ayudas con sus manejadores de balón, además hemos estado muy abiertos y muchas canastas eran después de bloqueo y primer pase", detalló el entrenador, que aludió al físico del Baskonia como otro punto importante en la derrota.

"Hoy (por este domingo) los árbitros han tenido un criterio que ha ayudado a Baskonia porque permitían utilizar más el físico", valoró.

NEVEN SPAHIJA: "Granger ha estado muy bien en el tramo final"

El entrenador de Bitci Baskonia, Neven Spahija, destacó "la frescura" de Jayson Granger en los minutos finales y lo consideró clave en la victoria del equipo por sus decisiones y sus puntos.

El croata consideró en rueda de prensa que sin el charrúa hubiese sido difícil ganar el partido y añadió que vencieron "con mucho músculo". "Necesitamos hacer algo para que el público ayude y en el primer tiempo se ha sentido la presión de la importancia del partido", explicó el entrenador azulgrana.

Preguntado por la menor aportación de Steven Enoch comparado encuentros anteriores, recordó que el pívot está en su segundo año profesional. "En su posición gastó muchos minutos y tiene una pequeña crisis que solo se puede resolver con entrenamientos y no con partidos", dijo.