Mrsic: "Musa ha entrenado y a Trae le daremos el alta para que pueda despedirse"

El técnico del Río Breogán, Veljko Mrsic, se refirió a la situación física de su equipo ante el duelo del sábado a las 18.00 horas con el Unicaja. "Tras una temporada muy larga y de éxito todos esperamos este último partido para acabar la campaña. Casi todos están disponibles. Musa ha entrenado con el equipo y a Trae le daremos el alta para despedirse del Pazo pero no va a jugar", dijo.

El entrenador se refirió al tipo de partido que espera y quiere que se vea en el Pazo. "Creo que los dos intentaremos hacer un partido serio y con ganas de ganar. Ellos vienen de una racha de derrotas y los dos queremos acabar ganando. Recuperaron varios jugadores que no estuvieron contra el Burgos. Seguro que lo harán mejor. Es un conjunto que tiene mucho talento, pero.por algo no estaba jugando bien y cumplieron su deseo de entrar en play off. Si los dejas te pueden hacer mucho daño y lo demostraron ganando fácil en su partido en Santiago. Si queremos ganar hay que repetir lo que hicimos ante el Barcelona o en Gran Canaria", señaló.

Mrsic también lanzó un mensaje a la afición para que este en el Pazo media hora antes del inicio del choque y que reciba al equipo en el calentamiento.

"Será un partido de emociones. Nos gustaría que media hora antes de empezar el partido cuando el equipo sale a calentar que el pazo estuviese lleno y recibiese al equipo como hizo toda la temporada. Esto daría un gran empujón y nos gustaría que fuese así y despedirnos con una victoria", manifestó.

Además, el técnico también comentó como ve a musa y lo que podría jugar y aportar en este último partido. "Conociéndolo querrá jugar 40 minutos pero no lo dejo. Es difícil esperar que haga un partido como fue toda la temporada tras estar parado casi un mes. Hizo primer entrenamiento y se notaba que estuvo fuera, pero seguro que con sus ganas, carácter lo va a dar todo cuando esté en la pista", indicó. "Hemos jugado muchas veces bien este año. Hay suficiente talento para ver un partido alegre, pero espero también un partido serio".

Valoración de la temporada

Mrsic hizo una valoración de la campaña del equipo lucense y mostró cierto lamento por no haber llegado al play off por tan poco. "En septiembre no estaba aquí pero se que la permanencia era un primer reto y esto lo cerramos varias jornadas antes. Es una temporada de éxito pero me queda algo de amargura por no estar en el play off porque estuvimos cerca. Nos falto ganar dos partidos que tuvimos cerca y hubo varios ejemplos. Pudimos pero nos faltó un poco más. También tuvimos lesiones en la segunda vuelta y eso se nota en nuestra plantilla", indicó.

El técnico del equipo lucense se refirió al hecho de que su equipo quede por delante en la clasifcacion de equipos con importante trayectoria y potencial. "Cada uno mira a su casa. Hay equipos que están por debajo y los últimos años han estado bien como burgos o unicaja, no quiero hablar de otros. Insisto en que con más suerte hubiésemos podido estar más arriba. Pero quiero decir que estoy orgulloso de todos los jugadores y del club", concluyó.

Fiesta en el Pazo

