Mrsic: "Lukovic y Nakic todavía no están disponibles"

El entrenador del Rio Breogán, Veljko Mrsic, analizó la situación física del equipo ante el duelo con el Baskonia. "Lukovic y Nakic no están todavía disponibles y ojalá la semana que viene puedan empezar a trabajar y ver si pueden llegar para el duelo ante el Murcia".

El técnico también valoró el potencial del Baskonia. "Sabemos lo que pueden hacer, de lo que son capaces. El mejor ataque en la Acb y uno de los mejores en la Euroliga, el otro día ante el Obradoiro ya demostraron en el primer cuarto de lo que son capaces y nosotros debemos estar muy atentos y concentrados, intentar jugar el mejor partido posible", indicó.

Mrsic también bromeó aprovechando el desplazamiento de los aficionados lucenses a Vitoria. "No es un buen día para viajar", señaló.

"Nakic es un jugador importante para nosotros y ya vimos lo que pasó cuando se lesionó el otro día ante el Unicaja, en Tenerife ya jugamos mucho mejor y no aguantamos al final. Cada jugador que nos falta se nota, pero esto es parte del deporte y hay que jugar y es la oportunidad para otros jugadores y ver de lo que son capaces", reflexionó sobre si notan las bajas de su equipo.

Volviendo al Baskonia, Mrsic insistió en que "es un equipo que juega la Euroliga y eso ya lo dice todo, una competición cada vez a un nivel más alto más físico y siempre estuvo en puestos de play off solo salió en la última jornada. Con gente muy atlética, física, peligrosa, hay que hacer que bajen sus porcentajes y que no muevan el balón tan fácil, no facilitar sus situaciones de tiro. Vamos a ver cuando tiempo podemos aguantar en vitoria", manifestó.

Mrsic también comentó que ve al Baskonia como el equipo más completo y compensado de la liga. "Hay están equipos de muchísimo nivel, dije que hay dos ligas una con los primeros ocho y la otra con el resto de equipos y hay que ver también donde están y llegaron en Europa esos equipos. No puedo valorar si es la mejor plantilla, yo estoy centrado en valorar a mi equipo", dijo.

El técnico del Breogán espera que su equipo esté mejor que en el partido de la primera vuelta ante el Baskonia. "Hay que hacerlo mejor. En aquella ocasión entramos muy mal, muy blandos y ellos cogieron una ventaja importante de 16 puntos. Luego mejoramos y llegamos a empatar, pero hay que hacerlo mejor.

Ahora han tenido toda la semana para preparar el duelo y hay que estar al máximo para hacer mejor las cosas", indicó. Mrsic mantiene que su equipo si mantiene la intensidad tras lograr la permanencia. "Lo vimos en el.duelo ante el Tenerife. El equipo siempre compite, luego pueden salir mejor o peor las cosas, no hay tanto acierto pero el otro día ya vimos con 35 minutos luchamos con el Tenerife", comentó.