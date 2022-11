Somos un equipo. Así lo declara con orgullo el entrenador croata del Río Breogán, que considera positivo no depender de un solo jugador. Considera Veljko Mrsic que la defensa es clave, que hay muchos aspectos a mejorar pero que un equipo con nueve jugadores nuevos hace falta tiempo.

Ganar en Manresa por 36 puntos de diferencia no deja de ser algo absolutamente inesperado, ¿no cree?

Desde luego era inesperado ganar con tanta diferencia. Sabíamos que podíamos ganar porque ellos, con la marcha de Justin Hamilton y la baja de Babatunde Olumuyiwa, estaban debilitados en el juego interior. Pero también sabíamos que la de Manresa es una pista muy complicada. Pero nos salió todo bien, estuvimos muy bien en defensa, movimos muy bien el balón y al final ganamos fácil. Pero hasta el minuto 27 o 28 de partido no estaba tan claro.

Cuatro victorias en seis jornadas disputadas es para estar satisfecho. ¿Este balance les aporta también tranquilidad?

En esta Liga no hay tranquilidad posible. Todo cambia muy fácil. Por lo tanto, hay que seguir trabajando día a día. Sólo se han disputado seis jornadas y hay equipos, como el nuestro, que aún no estamos al nivel que queremos estar. Todos podemos mejorar y todo dependerá del trabajo diario. Hay que ver también cómo respondemos cuando las cosas no vayan bien. Lo importante es tener los dos pies en el suelo.

Tras la derrota frente al Gran Canaria se generaron muchas dudas sobre las posibilidades de su equipo. Ante el Baxi Manresa la imagen fue la contraria, ¿qué ha cambiado en estos catorce días?Lo que nos ha pasado a nosotros les pasa a todos los equipos. Barça, Unicaja, Armani Milán... equipos que tienen jugadores de más de un millón de euros tienen días buenos y malos y de forma especial cuando el equipo, como el Breogán, es totalmente nuevo. En las dos derrotas que sufrimos creo que no estuvimos tan rematadamente mal. Ante el Joventut jugamos un buen primer tiempo y frente al Gran Canaria nos impusimos en la segunda parte. Tendremos partidos en los que no estemos acertados y por esto tenemos que estar bien en defensa. En estos catorce días no cambió nada en el equipo, acaso que hay más confianza.

Sólo Tenerife y Unicaja llevan encajados menos puntos que el Breogán. De seis partidos, en cinco sus rivales no superaron los 71 puntos...

Es que la defensa es siempre clave. No se puede esperar a meter siempre cien puntos para ganar. La defensa es el inicio, hemos elegido bien a los jugadores porque trabajan muy bien a diario y esto es bueno para nosotros. La base de todos los equipos está en la defensa y desde ahí se puede construir algo.

El partido de Manresa

"Nos salió todo bien. Estuvimos muy bien en defensa, movimos muy bien el balón y al final ganamos fácil"

En pretemporada sobre todo, se habló mucho de las posibles carencias de su equipo en el rebote. Van seis jornadas y el Río Breogán lidera la clasificación en este aspecto. ¿Lo esperaba?

De momento estamos destacando en esto. Como la defensa, también es un trabajo diario que exige mucho esfuerzo. Siempre digo que en el rebote hay mucho de deseo, el que más quiere más coge. Todos los entrenadores que he tenido en mi carrera han insistido en esto. El rebote depende más del deseo que de los centímetros.

¿Considera que su equipo muestra cierta debilidad en el juego interior, especialmente ante cuatros físicos?

Puede ser. Pero no solo nosotros sufrimos ante este tipo de jugadores, también lo hacen otros que tienen más físico que nosotros. Es cierto que ante el Joventut Ellenson hizo un muy buen partido y que Inglis también lo hizo. Pero esto también se puede deber a cosas que pasan en los partidos. A veces queremos cerrar a un determinado jugador, a los del perímetro, pero lo que es muy complicado es marcar a todos los jugadores. A veces hay que elegir qué jugadores tienen más importancia, no nos pueden hacer más daño.

Otro aspecto interesante del Breogán es que en las últimas jornadas hay jugadores que ha crecido en su aportación al juego.

Esto es un equipo. Y cuando un equipo juega bien, cada vez irán apareciendo más jugadores. Nosotros no tenemos dependencia de ningún jugador y esto es muy bueno. Scott Bamforth hizo tres canastas de 13 lanzamientos ante el Bilbao y ganamos con cierta holgura. Este es un aspecto muy importante. Tenemos muchos jugadores jóvenes y nuevos en la competición y necesitan adaptarse a esta Liga. Yo soy muy exigente, ellos vienen de jugar de una manera y ahora tienen que cambiar. No me gusta individualizar, pero ahí está Sergi Quintela, que está siendo muy importante en ataque cuando el año pasado estaba prácticamente para defender, o Nenadic, que viene de un equipo donde tenía mucho balón en las manos y esto lo tiene que ir cambiando. En Manresa jugó un partido muy bueno.

Su equipo a veces muestra dificultades en el ataque estático. Especialmente en la circulación de balón, lenta y espesa.

Es cierto, pero esto es normal, hay nueve jugadores nuevos. Tuvimos la baja de Nakic y hubo que cambiar roles; luego la de Lukovic y lo mismo, y con tan poco tiempo no puede funcionar todo. No es fácil conjuntar a un equipo totalmente nuevo.

Aspectos por mejorar

"No podemos encajar parciales importantes. Hay que saber parar esto con faltas o no precipitarnos en ataque"

¿Qué necesita mejorar su equipo de forma inmediata?

Hay muchas cosas. Jugar mucho más de memoria en ataque, pero sé que esto no es fácil. Hace falta tiempo. Otro aspecto a mejorar es lograr estar en cada partido más tiempo concentrados, no podemos permitirnos encajar parciales importantes, hay que saber parar esto con faltas o no precipitándonos en ataque.

Próximos partidos

El calendario que le resta al Río Breogán en Lugo hasta el final de la primera vuelta de la Liga Endesa es realmente complicado, con la visita al Pazo dos Deportes de Lugo de cuatro de los mejores equipos de la Liga, Valencia, Lenovo Tenerife, Barça y Baskonia, y del rival gallego, el Obradoiro. A cambio, en los desplazamientos, el equipo lucense visitará a varios de sus rivales directos por la permanencia. Concretamente el Breogán visitará a Covirán Granada, Girona, Betis, Casademont Zaragoza y acabará a domicilio ante Unicaja y Real Madrid. Tras la disputa de la próxima jornada, la Liga Endesa se suspenderá, a causa de las ventanas Fiba, hasta, en el caso del Río Breogán, el 20 de noviembre.

Es difícil tener una serie de partidos tan complicados como los que le esperan a su equipo en el Pazo hasta el final de la primera vuelta...

Es la primera vez que veo contra quién jugamos en las once próximas jornadas. Sé que es repetitivo, pero yo solo voy partido a partido. Es muy complicado hablar del calendario. Está claro que el 4-2 que tenemos ahora nos da cierta tranquilidad pero, como dije antes, esto cambia enseguida. Por ejemplo, seguro que nadie esperaba que de los tres desplazamientos que llevamos lográramos dos triunfos y además en dos pistas tan difíciles como la del Murcia y del Manresa. Creo que se puede ganar a cualquiera y en cualquier campo si hacemos las cosas bien.

El próximo domingo (20.00 horas) reciben la visita del Valencia Básket, un equipo de Euroliga que se ha reforzado de forma considerable gracias a un presupuesto que no está al alcance de muchos clubes. ¿Cómo va a afrontar su equipo este partido?

No hay duda de que cuando te enfrentas a un rival de Euroliga es necesario que tú estés a un gran nivel de juego y que ellos jueguen por debajo de sus prestaciones. Sólo así se pueden tener opciones. El Valencia podría fichar a todos nuestros jugadores y nosotros ni a uno solo de los que tienen ellos, pero lo bueno de este deporte es que no siempre gana el dinero. Yo estoy convencido de que el domingo tendremos opciones de triunfo, pero vamos a tener que hacer las cosas muy bien, limitar mucho nuestros errores.