El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, advirtió este jueves sobre el "gran cambio" que experimentó el Surne Bilbao Básket, equipo que llegará este sábado (20.45 horas) al Pazo dos Deportes de Lugo dentro de la jornada número 24 de la Liga Endesa.

"Es un equipo que empezó mal, pero hizo un gran cambio durante la temporada, con varias incorporaciones, y en algún momento llegó a ser el equipo más en forma de la Liga. Ahora está con una victoria menos que nosotros y ha perdido los dos últimos encuentros; por lo que seguro que va a tener más ganas, pero nosotros también y jugamos en casa", comentó.

Mrsic también se congratuló de poder ver el Pazo "lleno" y llamó a la afición para pedir todo el apoyo. "Es muy importante para nosotros jugar con el pabellón a tope. Quiero animar a la gente y les aseguro que verán un equipo que lo dará todo y convertirlo otro día en especial. Hay que luchar para ganar un partido que no será nada fácil porque ya vemos otros marcadores y lo que cuesta competir y ganar", dijo.

Veljko Mrsic afirmó que los vascos cuentan con "un equipo compensado, con buenos bases, y buenos tiradores" que el Río Breogán –que viene de ganar a domicilio al MoraBanc Andorra– intentará contrarrestar para llevarse la duodécima victoria.

"Estamos en buena dinámica y con buen ambiente, algo que hemos tenido siempre, pero al ganar fuera de casa mejora un poco. En el deporte solo hay presente, no el ayer, y eso marca nuestra idea de cómo vivir y trabajar", apuntó el técnico croata para insistir en que los suyos llegan en buen momento, pero que cada partido es una historia y no vale vivir del pasado. El técnico del conjunto breoganista consideró que el de este sábado es "un partido importante" para el equipo lucense, que está cerca de cerrar la permanencia y soñar con el play off por el título. Para el partido, el técnico recupera a Nikola Jankovic, aunque "no está al cien por cien" y va un poco con el "freno de mano", y, además, tiene "dos jugadores con problemas físicos", pero mantiene que todos estarán disponibles para ayudar.

Mrsic no quiere obsesionarse con las cuentas de aquí a final de temporada. "Siempre se mira para arriba y para abajo, pero lo principal es mirarnos a nosotros mismos y cómo podemos mejorar cosas. Al equipo le ha faltado poco para ganar todos los partidos. Competimos fuera de casa, que era algo que antes faltaba, y tuvimos opciones para ganar todos los partidos pero yo no estoy contento porque competimos si no mal porque no hemos ganado. Es mi pensamiento", concluyó.

Dzanan Musa y Marko Lukovic, junto a Vejko Mrsic y Javier Muñoz, en la Casa do Concello de Friol. EP

El Río Breogán, con la Feira do Queixo

Los jugadores del Río Breogán Dzanan Musa y Marko Lukovic, junto a los entrenadores Vejko Mrsic y Javier Muñoz, visitaron este jueves a los mayores en el centro de día de la localidad, gestionado por Afalu, y también visitaron la casa consistorial, donde promocionar la Feira do Queixo e Pan de Ousá de Friol.