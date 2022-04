El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, valoró cómo llega su equipo al partido de este domingo ante el Gran Canaria. "Musa y Bell-Haynes todavía están de baja. Tuvimos algunos jugadores con problemas y espero que podamos hacer cinco contra cinco en el entrenamiento. Esperamos llegar al partido ante el Gran Canaria con los mismos jugadores que tuvimos ante el Zaragoza", dijo.

El técnico admitió que está complicado llegar a los play off pero está convencido de que su equipo no lo pondrá fácil al rival. "Todavía existen opciones. Realmente será muy difícil porque vamos a estar sin dos jugadores importantes, lo daremos todo como en el último partido pero ahí no fue suficiente y contra el Gran Canaria será todavía más complicado porque no vamos a tener la ayuda de nuestro público. Es una oportunidad para demostrar la calidad que tenemos en el resto del grupo. Todavía debemos mejorar nuestro juego respecto a lo que vimos ante el Zaragoza", indicó.

A la hora de valorar al conjunto canario, Mrsic alaba a una plantilla larga y con muchos recursos. "Es un rival muy bueno. Tienen una plantilla muy larga. Solo les queda una competición y se han quedado fuera de un objetivo claro para ellos y era inesperada. Ahora se concentrarán en llegar al play off. Daremos todo para que sufran y no ponérselo fácil. Son un equipo muy atlético que juega rápido y tiene buenos tiradores. Además, tienen jugadores grandes con mucha capacidad", manifestó.

Un aspecto peligroso en el Gran Canaria tiene que ver con su batería de exteriores. "Ennis, si tiene el día y en racha, es muy peligroso. Brussino es un alero alto con muy buen tiro y A.J. Slaughter es un veterano con muchas batallas en sus piernas", señaló.

Mrsic también respondió sobre lo que le gustaría corregir del duelo ante el Zaragoza para este choque del domingo. "Me gustaría haber metido cuatro puntos más. Hay que evitar algunas pérdidas de balón, mejorar nuestro contraataque con ventaja numérica y tomar decisiones más rápido. Son costumbres que son más difíciles de cambiar, se intenta pero no es fácil hacerlo en poco tiempo", dijo.

El técnico se pronuncio sobre cómo ve a a su equipo y cómo está llevando las bajas de jugadores como Musa y Bel-Haynes. "Es una cosa que pasa en el deporte profesional. A final de temporada llega el cansancio y los jugadores se relajan un poco porque ven cerca el final de campaña pero estamos acostumbrados. Estamos sin Musa y Haynes. Hemos perdido dos jugadores que metían casi 35 puntos juntos y no sólo eso, sino que generaban mucho juego. Sin ellos para nuestra plantilla no es facil", manifestó.

Finalmente, Mrsic dio su valoración sobre la situación que ocurre con un equipo de la liga ACB como el Andorra, que lucha por no bajar y puede llegar a clasificarse para la Euroliga si gana la Eurocup. "Esto podría pasar y el Andorra está en una situación inesperada en liga ACB y en Europa. Creo que va a decidir la política y veo tres claros candidatos a la Euroliga el año que viene que son Valencia, Partizan y Virus Bolonia", concluyó.