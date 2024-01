Mrsic: "No hemos encontrado el ritmo en ataque"

El técnico del Río Breogán, Veljko Mrsic, resaltó el sábado como principal causa de la derrota de su equipo en Manresa la falta de ritmo y de fluidez que les lastró durante todo el partido. También destacó que vino provocada por la buena defensa de su rival desde el arranque.

El técnico croata destacó como una de las claves de la derrota la capacidad defensiva del Baxi Manresa. "Desde el inicio salieron con mucha intensidad cortando líneas de pase. Se ha visto a un Manresa con muchas ganas e intensidad y no nos dejaron jugar. Presionaban mucho el balón, especialmente a nuestros bases", declaró.

La buena defensa provocó que, para Mrsic, no hayan «encontrado buen ritmo en ataque. Cuando no tienes fluidez en el juego es difícil jugar y durante casi todo el partido no la tuvimos», señaló.

El entrenador del Río Breogán puso el enfoque en el segundo cuarto como el momento en el que se rompió el partido desde el 21-20, en el que "en los últimos siete minutos de cuarto solo hemos anotado ocho puntos. Ahí se fue esa diferencia, no supimos atacar la defensa de Manresa que era al límite de la falta y hemos buscado demasiado contacto en vez de irnos de los defensores y ahí se ha hecho toda esta diferencia en el marcador".

Veljko Mrsic también se refirió a la dificultad del calendario que le queda por afrontar a los suyos. «Va a ser difícil. El calendario es así, hay que trabajar», señaló. Aunque afirmó que esta era la línea que tenían que seguir.«Menos esos seis minutos del segundo cuarto competimos bien contra el Manresa en un campo como este en el que no es fácil. Hay que seguir así, jugando a un nivel bueno y mejorando cada semana», declaró.

PEDRO MARTÍNEZ. El técnico del Baxi Manresa, Pedro Martínez, se mostró muy contento con el rendimiento de su equipo y destacó que estuvieron "muy bien en defensa todo el partido. Aunque hemos tenido algún problema con el rebote, en general estuvimos sólidos en defensa y ahí hemos puesto las bases para poder ganar». Afirmó también el gran respeto que le tenían al Breogán al que «no ve que sea el penúltimo de la Liga».

El entrenador se mostró agradecido con el base Dani Pérez, que llegó al pabellón a cuarenta minutos del inicio del encuentro debido a que su mujer se puso de parto ayer mismo.