Mrsic: "Hemos controlado todo el partido"

Veljko Mrsic, técnico del Río Breogán, elogió a sus jugadores después de superar al MoraBanc y destacó que controlaron todo el partido.

El técnico de los gallegos recordó el partido del viernes contra el Joventut Badalona. "Felicito a mi equipo. Estoy orgulloso de ellos después de jugar hace 48 horas un partido con prórroga contra la Penya".

Solo un mal inicio de encuentro fue la nota negativa para Mrsic. "Los jugadores que entraron desde el banquillo nos han dado mucho después de un inicio con algunas dudas".

Mrsic destacó la inteligencia de sus jugadores. "Tenemos jugadores muy inteligentes y eso se nota en la pista. Castigamos los puntos débiles de Andorra y en defensa también hemos estado bien pese a algunos despistes al final cuando hemos mirado demasiado el marcador", sentenció el entrenador de Río Breogán.

David Eudal: "Nos llevamos un palo muy grande"

David Eudal, técnico del MoraBanc, fue bastante crítico con la tercera derrota consecutiva después de caer ante el Breogán. "Nos llevamos un palo muy grande", reconoció.



El entrenador andorrano no buscó excusas. "Estamos muy decepcionados porque no hemos jugado el partido que queríamos hacer. Hemos dejado al Breogán hacer su juego y no hemos estado duros, intensos y en la segunda parte cuando nos hemos querido poner ya ha sido tarde".



Además envió un mensaje a sus jugadores: "Tengo la sensación que hemos pensado más en el resultado final y también en acciones individuales que no en el trabajo en pista. No nos hemos desgastado para el equipo".



Sobre la situación del equipo, David Eudal no escondió la preocupación que hay. "La derrota nos sitúan en una posición delicada, la de seguir sufriendo. Estamos en una situación complicada".



Su crítica se centró en el rendimiento de algunos de sus jugadores. "Hay jugadores que no han estado a su mejor nivel y no han aportado lo que esperábamos de ellos", sentenció Eudal.