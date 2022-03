Mrsic: "Fue un partido de altibajos de los dos equipos todo el tiempo"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, afirmó que el derbi gallego con el Monbus Obradoiro (80-78) fue de "altibajos" por parte de los dos equipos y dio prácticamente por salvado a su equipo.

"Fue un partido de altos y bajos de los dos equipos todo el tiempo", explicó el técnico croata, quien reconoció que la "suerte" también salió de cara en la última jugada, en la que el Obradoiro se la jugó con un tiro de tres para ganar.

Mrsic tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición por haber apoyado al equipo en el Pazo dos Deportes de Lugo. "El público ha estado impresionante. En momentos en que hemos estado bajos nos ha dado un empujón grande y nos ha sacado mucha energía. Los últimos 15 minutos han sido los de la mejor defensa desde mi llegada", declaró.

El técnico felicitó a su rival, que hizo "muy buen partido" y se preparó "muy bien" para medirse al Breogán, que consiguió la duodécima victoria. "Casi estamos salvados y ahora hay que mirar un poco arriba", comentó en alusión al playoff por el título de la ACB.

Mrsic reconoció los méritos de unos "jugadores que lo han dado todo en un partido muy importante" para el Breogán "después de tres derrotas seguidas y tres partidos en seis días con viajes largos".

Moncho Fernández: "El rebote ofensivo del Breogán fue básico"

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, afirmó que el "rebote ofensivo" de su rival decantó el derbi gallego, en el que su equipo tuvo la opción de ganar con un triple en los últimos instantes que no entró.



"Lo primero que quiero es felicitar al Breogán por la victoria, a Galicia por tener este tipo de partidos tan increíbles, tanto el de Sar como este, con aficiones volcadísimas. Es una pasada jugar estos partidos", comentó en su comparecencia ante los medios de comunicación tras el partido.



El técnico dijo que el partido "tuvo todos los alicientes de los derbis, ventajas, alternativas" y fue "muy igualado en el marcador". "Conforme llegaba el último cuarto era evidente que los detalles iban a decidir. El rebote ofensivo del Breogán en el último cuarto fue básico para ganar", explicó.



Fernández añadió que las "buenas defensas" de su equipo no se convirtieron en rebotes y eso, unido a que el "tiro para ganar" al final "no entró", dio el triunfo al Breogán.