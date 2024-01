Mrsic: "Estuvimos muy blandos en el último cuarto"

El técnico del Río Breogán, Veljko Mrsic, se mostró enfadado ante los medios debido al mal último cuarto de su equipo en el que considera que "regalamos el partido al Valencia". El croata mostró su preocupación por no haber matado el encuentro en los buenos momentos del equipo en ataque y la falta de cierre en el rebote, dejando que los valencianos consiguieran 17 capturas ofensivas.

El técnico croata definió el último cuarto como "muy malo", lo que hizo que, para él, "hemos regalado el partido a Valencia. En momentos, cuando estuvimos bien en ataque, hemos ido cambiando canastas. Era el momento para acabar el partido. Estuvimos muy blandos en el último cuarto, en el uno contra uno y no cerrando el rebote".

La falta de rebote fue uno de los principales hándicaps para Mrsic. "No se puede esperar ganar un partido fuera de casa dejando que nos cojan 17 rebotes". Esa cantidad de rebotes ofensivos a favor del Valencia fue uno de los grandes problemas que impidieron la victoria del Río Breogán.

Sobre la zona que situó el Valencia durante el último cuarto, Mrsic destacó que "en ataque nos paramos un poco pero en las primeras jugadas hemos creado buenos tiros que no metimos. No tuvimos profundidad contra la zona, siempre hemos pasado el balón al exterior". Aunque para el técnico, lo más importante ha sido la defensa, tanto en el uno contra uno como en el rebote.

Álex Mumbrú

El técnico del Valencia Básket, Álex Mumbrú, no acabó contento tras el triunfo de los suyos debido al mal partido que jugaron, según él. "Lo mejor, la victoria. No estoy contento, ha habido partidos que perdimos y me he ido más contento. Hoy (por ayer) estoy contento por la victoria, no por el partido. Está claro que hay cosas que mejorar en el parón".

El encuentro ante el Río Breogán para Mumbrú ha ido de menos a más. "Empezamos bien, los primeros cinco minutos y a partir de ahí no hemos sido nosotros, sobre todo en la primera parte. No solo por su acierto en el porcentaje de tiros de tres, también por nuestra defensa. Al final hemos tenido que hacer un parcial de 29-12 para volver y llevarnos el partido", matizó.