Mrsic: "No estuvimos a la altura del Barça"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, aseguró que su equipo no estuvo este domingo "a la altura" del Barça, que se impuso por 82-54 en el Palau Blaugrana, y reconoció que esperaba una mejor versión de sus jugadores.

"No hay mucho que hablar. Hicimos un muy mal partido y no estuvimos a la altura para jugar contra el Barça. Antes del partido pensamos que teníamos algunas opciones de competir, pero no las hemos demostrado", resumió el preparador croata en la sala de prensa.

Mrsic declaró que no esperaba ningún tipo de relajación en su rival: "Pensaba que podríamos ganar. Llegábamos tras dos buenos partidos, pero no esperaba que el Barça se relajara. Jasikevicius es un entrenador que siempre empuja al máximo a sus equipos. Al ver que repetían el mismo equipo en Bolonia sabíamos que no habría ninguna relajación"

"Podríamos haber jugado mejor. Durante la semana hemos tenido muchas bajas en los entrenamientos y nos hemos presentado sin dos jugadores en la misma posición. Se notaba. Aun así, esperaba que mi equipo jugara mejor. Con una diferencia de 21 rebotes a favor del Barça es difícil jugar", concluyó.