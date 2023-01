Mrsic elogia la continuidad de Moncho Fernández y este, a los lucenses del Río Breogán

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, elogió la continuidad de Moncho Fernández en el Monbus Obradoiro y este destacó el sentimiento de pertenencia al equipo que transmiten los hermanos Sergi y Erik Quintela en el conjunto lucense.

El patrocinador de los dos clubes, Estrella Galicia, reunió a los técnicos en su museo, MEGA, en A Coruña, antes del derbi gallego que los enfrentará el sábado en el Pazo dos Deportes, al que ambos llegan con opciones de acceder a la Copa del Rey.

Mrsic, que llegó a mediados de la temporada pasada al Breogán, contó a la periodista Leticia Chas, en un vídeo difundido por la empresa, que se encuentra "muy bien en la ciudad y en Galicia". "Me gusta mucho. Tengo la suerte de vivir en una ciudad en la que el baloncesto es el primer deporte y en el que conocen a los jugadores. Hay una afición muy buena", valoró.

El técnico pronosticó que el Breogán "en unos años tendrá categorías inferiores" y dio relevancia a los jugadores locales. "Tenemos a dos jugadores de Lugo (Sergi y Erik), que explican a los demás la importancia del Breogán en Lugo. Los hermanos son muy importantes en el equipo", dijo.

Eso es lo que más valora Moncho Fernández del conjunto lucense, "el tener dos personas de la ciudad que lo viven tanto como Sergi y Erik". "Ojalá el Obradoiro en unos años tenga dos jugadores nacidos en casa. No se puede valorar lo que aporta eso a un equipo", declaró el técnico gallego, que valoró la trascendencia "social" que tienen las canteras, no solo por poder aportar algún jugador, sino también por crear aficionados o entrenadores.

Mrsic dijo que no envidia "nada" del Obradoiro, pero sí respeta "mucho el trabajo" de su homólogo en el Obradoiro, ya que "lleva doce años en el equipo y no es fácil conseguirlo hoy en día".

Moncho recordó lo buen jugador que era el croata y, sobre su propia continuidad en el banquillo indicó que "no es algo" que tenga "normalizado". "Procuro cada día por la mañana cuando me levanto darme cuenta de que soy un privilegiado, no solo por entrenar al Obradoiro, sino por lo que me gusta, el baloncesto", precisó.