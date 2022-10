Mrsic confirma la baja de Lukovic para el duelo ante el Manresa

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, valoró en rueda de prensa el duelo que jugará su equipo este sábado en Manresa y confirma la baja de Lukovic para el choque. "Hasta el martes todo iba bien, ahora tenemos un jugador lesionado que es Lukovic y el resto está bien. Kasibabu tuvo que viajar a Francia por unos problemas personales pero estará para el encuentro. Erik Quintela está volviendo al ritmo de trabajo normal y casi recuperado por completo", dijo.

El técnico analizó también al Manresa, un conjunto con muchos cambios respecto a la pasada campaña. "Es un equipo que cambió jugadores importantes en la plantilla, en Europa están jugando muy bien y en la Acb tienen un balance de 1-4, pero son un conjunto muy atlético, bien entrenado y que tiene una necesidad de victoria importante en este momento. Es una cancha muy difícil, con un gran ambiente y habrá que estar muy bien para ganar allí", señaló.

Mrsic también dio las claves para sacar el partido adelante. "Necesitamos tener acierto porque somos dos equipos que jugamos un ritmo alto, son más atléticos e intentaremos llevar un ritmo alto, pero con cabeza, siendo responsables y serios en la pista. Solo si estas muy bien como bloque puedes pensar en un triunfo en Manresa"', manifestó.

"El grupo está bien después de esa tercera victoria, siempre entrenamos bien, seguro que tendremos días malos como nos pasó ante el Gran Canaria, pero también días buenos como ante el Bilbao. Digo siempre que la Acb es muy competitiva y en la que los detalles deciden", indicó.

Mrsic no ve una excesiva dependencia del Manresa en los números de Harding. "No creo, ellos tienen un buen equipo y ya vimos Colo Badio o Dani Pérez pueden hacerlo muy bien. Han fichado a un jugador experto con buen tiro exterior. Tienen un juego interior con jugadores jóvenes y eso necesita tiempo, no hay que olvidar que Tyson Pérez llevaba un año sin jugar. Me gusta mucho este equipo y seguro que tiene mucho margen de mejora y más con un técnico con la experiencia que tiene Pedro Martínez", concluyó.