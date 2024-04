Mrsic: "Cojo toda la responsabilidad de la derrota"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, quiso ser autocrítico este sábado nada más finalizar el partido ante el Dreamland Gran Canaria y se responsabilizó de la derrota tras arrancar el último cuarto diez puntos por delante del equipo rival.

"Todo lo que ha pasado al final es responsabilidad mía", lamentó el croata. "Cojo la responsabilidad de la derrota", insistió. "Creo que hemos jugado 33 minutos muy buenos y de verdad podemos estar orgullosos de los jugadores en esa fase porque dejamos a Gran Canaria en solo 47 puntos y eso lo dice todo", comentó el entrenador del equipo lucense.

Preguntado por si el arbitraje fue determinante en el resultado, Mrsic negó la mayor. "No ha sido decisivo, qué va. Aunque no es normal que en la prórroga no nos piten falta cuando la queremos hacer, por no haber contacto suficiente, y en el otro lado sí la pitan a falta de un segundo con el mismo contacto, pero la realidad es que tenemos que jugar mejor los finales de partido y jugar como lo hicimos en los primeros 33 minutos", explicó.

"No entiendo cómo podemos llegar 57-47 al último cuarto y solo anotar un punto de tiro libre y llegar a la prórroga, es un dato impresionante", lamentó el croata.

Para Mrsic, una de las claves de la derrota estuvo en el control del rebote y en el escaso acierto en los lanzamientos de tiros libres. "En el primer tiempo fallamos seis y en el segundo solo uno, pero lanzamos ocho tiros libres en la segunda mitad y el Gran Canaria 18", puntualizó.

Sobre el rebote, recordó la diferencia de 29 a 40 en el partido a favor del equipo rival y comentó que es algo que "no puede ocurrir en nuestra casa, aunque ellos sea altos no hemos estado bien. De hecho ellos en el último cuarto cogen dos rebotes ofensivos seguidos, y también en la prórroga", recordó.

Sobre la buena actuación de Polite apuntó que "tiene capacidad para jugar a este nivel e incluso mejor" y que se encuentra en el "buen camino". Por último, manifestó quie "quedan cuatro jornadas hasta el final y no queda otra que seguir, hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y vamos a competir cada partido hasta el final, estoy seguro".