Mrsic, pendiente de Martynas Sajus: "Bilbao es un equipo completo y muy peligroso"

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, elogió este jueves al Surne Bilbao Basket, un equipo que "juega de memoria" y tiene jugadores "desequilibrantes" en todas sus posiciones.

"Está jugando un buen baloncesto. Mueve el balón bien, tiene un sistema de juego muy hecho. Viene de ganar de 20 puntos al Joventut y de derrotar a un equipo de Euroliga como el Baskonia en el derbi, eso ya lo dice todo. Es un equipo completo, muy peligroso tanto por fuera como por dentro. Además, juega de memoria", analizó.

Mrsic dijo no tener una explicación a lo que le sucedió anoche al Bilbao en la ida de la semifinal de la FIBA Europe Cup que disputó en su pista ante el Niners Chemnitz alemán, en un partido en el que ganaba de 14 en el segundo cuarto (43-29) y acabó perdiendo de 25 (73-98).

"Enfrente tenía a un gran rival, que hasta la semana pasada era líder en la Bundesliga, pero no sé qué le ha pasado. La verdad es que Chemnitz jugó muy bien en la segunda parte, con seis americanos y algunos de ellos con mucha experiencia", explicó en su comparecencia ante los periodistas.

El técnico breoganista espera que el Pazo Provincial de Lugo sea "un empuje" para su equipo en la carrera por la permanencia, como lo fue, puntualizó, el Multiusos Fontes do Sar para el Obradoiro en el derbi porque "aquello fue un infierno".

"Del partido de Santiago me quedo con la reacción del equipo porque pasamos de estar 18 abajo a ponernos a cinco. Eso demuestra que el equipo nunca se deja ir, aunque es verdad que no estuvimos bien para ganar este partido", destacó Mrsic, quien pidió a sus aficionados que estén "a muerte" con el equipo durante el encuentro.

"Nos quedan cinco finales, ahora es el momento de estar todos juntos, de estar a muerte con el equipo porque hay mucho en juego. Cuando termine la temporada ya haremos una valoración del rendimiento del equipo", manifestó.

Martynas Sajus

Por otra parte, el entrenador del Río Breogán está pendiente de la evolución del pívot lituano Martynas Sajus de cara a su presencia en el importante partido de este sábado contra el Surne Bilbao Basket.

"Todavía no está al cien por cien, pero ya está entrenando con el equipo. Espero que el sábado pueda jugar", afirmó el técnico breogánista, que no pudo contar con Sajus ante el Obradoiro al no recuperarse de la lesión que sufre en su rodilla.

Mrsic también está contento con la adaptación del base estadounidense Justin Robinson, que debutó en la liga Endesa en el derbi gallego disputado en Santiago.

"En ese partido ya no dio mucho a pesar de entrenar un solo día con el equipo. Cada día se le ve mejor, parece que lleva mucho tiempo con nosotros", indicó el preparador del Breogán, quien está convencido de que Robinson aportará "otras cosas" a su equipo porque "defiende muy bien y juega con mucha intensidad".