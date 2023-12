Mouhamet Diouf pasará por el quirófano y el Río Breogán busca un pívot en el mercado

El pívot internacional italiano Mouhamet Diouf sufre una lesión en el cartílago de la rodilla izquierda que le obligará a pasar por el quirófano, informó el Río Breogán. Según confirmó el técnico celeste, Veljko Mrsic, el club ya rastrea el mercado en busca de un pívot.

El exjugador del Reggio Emilia, uno de los referentes en el juego interior del conjunto lucense, se desplazó a Italia a principios de diciembre para consultar con un médico de su confianza el tratamiento a seguir para la lesión que sufre en la rodilla.

Tras una nueva exploración, los especialistas determinaron que es conveniente realizar una artroscopia, por lo que Diouf será intervenido la semana que viene por la doctora Luisa Ibáñez.

El internacional italiano, de origen senegalés, ha disputado 11 partidos de la liga Endesa con el Breogán, en los que ha promediado 7,6 puntos, 3,4 rebotes y 1,5 tapones para una valoración de 8,7 créditos.

"Estamos viendo el mercado, por si sale algo que nos pueda mejorar en nuestras condiciones", apuntó Mrsic. "No es fácil. Muchos equipos en Europa están buscando un cinco, y equipos más fuertes económicamente no lo encuentran. Lo estamos viendo pero todavía no hay nada".

Sergi García no se marca plazos y a Nakic se le espera a finales de diciembre o inicios de enero

Además el base Sergi García no se ha marcado "ningún plazo" para volver a las pistas después de sufrir una nueva lesión muscular en el bíceps femoral derecho, donde ya había sufrido una rotura fibrilar de grado II en el mes de octubre.

"No nos hemos puesto ningún plazo esta vez, pero es una lesión menor que la anterior. A medida que pasen los días nos marcaremos una fecha, pero ahora mismo me imagino que una semanita y algo seguro que voy a estar fuera", declaró el jugador mallorquín.

Sergi García

Sergi García, elegido mejor jugador breoganista del mes de noviembre por la afición lucense, cree que la carga de partidos por alternar dos competiciones, Liga Endesa y Liga de Campeones, ha podido influir en su recaída.

"Puede ser, pero al final son muchos factores. Es verdad que cuando estás lesionado hay que ir con un poquito más de precaución, pero creo que había vuelto a un buen nivel. El calendario este año está siendo más duro, puede que haya influido", manifestó.

Por último, el croata Veljko Mrsic dijo que espera contar con su compatriota Toni Nakic, operado de una lesión de menisco, "a finales de este mes o principios del próximo" porque ha tenido que frenar su vuelta al grupo.

Mrsic: "UCAM Murcia es el equipo revelación de la temporada"

Por otra parte, el entrenador del Río Breogán elogió este viernes la temporada que está haciendo el UCAM Murcia, y subrayó la dificultad que tendrá el partido que ambos disputarán este domingo en el Pazo Provincial de Lugo.

"Murcia desde el inicio de la temporada está jugando muy bien, es el equipo revelación de la temporada. Ha formado un equipo muy bueno y está jugando un gran baloncesto a pesar de estas últimas dos derrotas en Liga", afirmó en rueda de prensa.

El técnico breoganista reconoció que el cuadro dirigido por Sito Alonso ha sufrido dos bajas "muy importantes" con las lesiones del pívot sueco Simon Birgander, al que reemplazará el montenegrino Marko Todorovic, y su compatriota Ludde Hakanson, que también cayó lesionado ante el Valencia Basket.

"Es un adversario muy duro y muy completo, sus resultados hablan por sí solos", advirtió Mrsic, quien ve a su equipo "mucho mejor" que en el inicio del curso aunque cree que aún necesitan "continuidad" y "más consistencia" en el juego.