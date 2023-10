Tres mosqueteros celestes

Los jugadores del Río Breogán Matas Jogela, Matej Rudan y Martynas Sajus abrieron este miércoles sus corazones para hablar de baloncesto, ¡claro!, pero también de sentimientos. De cómo los acogió su club, la urbe amurallada y, sobre todo, la afición que los arropa en el Pazo. Lo definió perfectamente el pívot lituano: "Lugo es una ciudad pequeña pero con un gran corazón".

Adaptación al club

Los tres jugadores convinieron que su adaptación al equipo está siendo "buena" y mostraron su agradecimiento al cuerpo técnico y a los compañeros más veteranos. Sajus añadió que "cuando voy por la calle noto que somos como famosos. Aquí se percibe el apoyo de la gente y resulta agradable sentirse así. Ahora solo toca corresponder y jugar bien".

Diferencias

La Liga Endesa es tremendamente competitiva, como ya han podido comprobar nuestros protagonistas en este inicio de temporada. Cada uno de ellos procede de una competición diferente y analizan las diferencias que se encontraron.

Matas Jogela, que procede del Neptunas lituano, indicó que "la ACB es la más fuerte de las ligas domésticas; hay muchos equipos que disputan competición europea". Matej Rudan señaló que "yo vengo de la Liga Adriática (Aba) y también hay grandes equipos allí, como el Partizán de Belgrado o el Estrella Roja. Pero la diferencia más importante es el ritmo, la velocidad con la que se compite aquí. Los entrenadores en la Aba prefieren un ritmo más bajo, con más ataques en estático y aquí se juega más en transición". Sajus, que la pasada campaña defendió jugó en el Büyükçekmece turco, añadió que "en la Liga Endesa se producen muchos tiros en los 10 primeros segundos de la posesión y la diferencia está también, aparte de en la rapidez del juego, en que el nivel físico es más alto".

Inicio de temporada

Los baloncestistas del equipo celeste coincidieron en que les faltó algo de suerte en este comienzo de competición, ya que en los dos últimos partidos tuvieron el último tiro para conseguir la victoria, que se esfumó en ambos casos en la prórroga. Jogela explicó que "después de los dos primeros encuentros -ante Baskonia y Andorra-, creo que estamos jugando mejor. Todavía falta uno poco para que todos los jugadores nos conozcamos mejor, pero estamos trabajando duro día a día en los entrenamientos y, obviamente, intentando ganar cada enfrentamiento. Y además con la actitud de no rendirnos nunca".

El ala-pívot croata ejerció de gallego y matizó que "no es un buen récord haber ganado hasta el momento un partido y perdido tres, pero tampoco es malo. La temporada es muy larga y debemos seguir trabajando".

Veljko Mrsic

"Quiere que juguemos con energía y trabajar duro en defensa" es la frase que los tres breoganistas reiteraron al referirse a lo que les pide su técnico en los encuentros. Jogela manifestó que "el técnico hace hincapié en la presión al balón. No conceder al rival tiros cómodos o bandejas". Sajus agregó que "somos un equipo joven y Mrsic siempre quiere que corramos más que nuestros rivales".

Matej Rudan, que había coincidido anteriormente con Mrsic en la selección de Croacia, comentó que "para Veljko siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Incluso en un partido en el que ganamos de 50 puntos, él siempre opina que hay cosas que se pueden mejorar. Ese enfoque del entrenador es positivo, bueno para mí; hace que crezca como jugador".

De hecho, el ala-pivot de Zagreb reconoció la importancia de Mrsic en su fichaje por el Breogán: "No quiero decir que sin él no hubiese venido igual a Lugo, pero me facilitó las cosas".

Referencias previas

Antes de firmar su contrato con el Río Breogán, los tres deportistas reconocieron que habían pedido referencias del club a otros jugadores que habían pasado por estos lares. Y los tres se mostraron satisfechos con los informes que recibieron. Rudan explicó que "Toni Nakic me habló de forma muy positiva del club cuando coincidimos con la selección croata en las ventanas Fiba".

Los lituanos también coinciden en que todo los que escucharon del equipo y la ciudad fue "bueno". Jogela habló sobre la afición breoganista: "Cada partido que jugamos aquí se llena el pabellón y vemos cómo es el ambiente". Sajus lo corroboró -su confidente fue Kacinas- y tiró de sarcasmo para adicionar que "también me habían hablado de los viajes, que son un poco difíciles desde aquí. Esta es una ciudad pequeña pero con un gran corazón".

El cambio de Jogela

El alero lituano explicó que "estuve enfermo después del partido en Andorra. Lo que hice fue trabajar duro para llegar en la mejor forma posible al partido ante el Tenerife -no pudo participar ante el Manresa-. En ese encuentro conseguimos oportunidades al contraataque, estuve agresivo e hice algunos tiros buenos. Pero lo importante siempre es ayudar al equipo a ganar".

El regreso de Sajus

El pívot de Kelmé había jugado en Manresa en la campaña 2020-21. Insistió en que "la Liga ACB es la competición más fuerte de Europa y todos los jugadores quieren estar aquí. Nuestro estilo de juego es similar a cuando estuve en Manresa: con muchos jugadores jóvenes y jugar siempre a un ritmo alto".

El Breogán-Valencia se dedicará a sensibilizar sobre la salud mental

El Río Breogán y la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo informaron este miércoles que el encuentro del próximo domingo entre el cuadro celeste y el Valencia Basket (17.00 horas, Pazo dos Deportes) se dedicará a sensibilizar sobre la importancia de la salud mental, coincidiendo con la semana en que se celebra el Día de la Salud Mental (10 de octubre).



Alume y Feafes



La idea es también difundir los servicios que ofrecen tanto la asociación lucense Alume como la Federación Gallega de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes).



Satisfacción del club



Tito Díaz, director general del Breogán, expreso su satisfacción "por poder colaborar e ser un medio para dar visibilidade a entidades que melloran a calidade de vida das persoas con enfermedades mentais".



Tyson Pérez



El Unicaja y el MoraBanc Andorra alcanzaron ayer un acuerdo para el fichaje del ala-pívot hispanodominicano Tyson Pérez por el club malagueño, con el que se ha comprometido para las próximas cuatro temporadas, aunque continuará hasta el final de la actual campaña en el equipo andorrano como cedido, anunció la entidad andaluza.



Obradoiro-Zaragoza



El Obradoiro sumó ayer su segundo triunfo de la temporada al imponerse por 80-72 al Casademont Zaragoza en un encuentro en el que los pupilos de Moncho Fernández aprovecharon un gran tercer cuarto para marcar diferencias y hacer imposible cualquier intento de reacción de remontada de los maños. Ese 34-16 en el tercer cuarto fue demasiado para el Zaragoza y le dio mucha tranquilidad a los locales.

El Obradoiro no tuvo su mejor día en el lanzamiento exterior, con malos porcentajes, pero sí que dominó con mucha claridad el rebote y ahí ganó segundas opciones y control del juego para batir a un Zaragoza irregular. Los maños llegaron a acercarse a seis puntos en los últimos minutos, pero el equipo local mantuvo la tranquilidad y no dejó escapar la victoria.