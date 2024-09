Morgado: "El año pasado el Lugo se cae un poco tras la salida de Munitis"

Ha sido titular en cuatro partidos con el FC Andorra y jugando los 90 minutos en todos ellos. ¿Es su mejor momento?

Con trabajo, como siempre. Ni mejor momento ni nada, al final estoy contento con este inicio que hemos tenido y yo aportando trabajo y lo que puedo. Esto se trata de dar lo máximo y las titularidades llegan.

Eso sí, la temporada arranca con una roja directa en el primer partido ante el Athlétic B.

Sí, el arranque fue difícil. Teníamos mucha ilusión de empezar ganando. En lo personal, la expulsión en el minuto 90 me mermó y salí fastidiado, pero en estos últimos partidos hemos dado un paso adelante.

El Andorra es segundo a tres puntos de la Cultural Leonesa. ¿Qué tal se ve allí?

En Andorra genial, muy contento. En el club nos han acogido a todos muy bien, un cuerpo técnico con exigencia brutal y un gran grupo humano. Con los resultados también contento, muchos partidos fuera de casa y hemos sacado puntos en campos muy complicados. Queremos seguir en esta línea porque esto es una carrera de fondo.

El equipo que viene de descender siempre tiene la motivación de volver por la vía rápida. Es el objetivo del FC Andorra que preside Gerard Piqué. ¿Ha conocido al presidente?

Sí, vino a vernos en un partido de pretemporada y nos saludó a todos. Es un proyecto con grandes futbolistas, como lo era el del año pasado en el Lugo, pero por circunstancias no salió como todos queríamos. Este año tenemos una gran plantilla y queremos hacerlo lo mejor posible para estar lo más arriba posible. Pero la Liga es como es, hay rachas buenas y malas, pero estamos mentalizados.

Visita el Anxo Carro, un campo que conoce muy bien, pero ante un CD Lugo completamente renovado respecto al año pasado. Pocas pistas podrá darle a sus compañeros.

Los que más pistas tendrán son el cuerpo técnico, que nos darán las pautas para intentar ganar el partido. Estamos viendo cosas de ellos e intentaremos poner de nuestra parte para llevarnos los tres puntos.

¿Qué le dejó su etapa el año pasado en Lugo?

Fue complicado. En la segunda vuelta, sobre todo a raíz de la salida de Munitis, noto que el equipo cae un poco. Mucho cambio de entrenador, eso afectó un poco. En lo personal me sentí a gusto, teníamos una plantilla bastante buena a nivel humano. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero con las malas rachas y los cambios de entrenador nos mermaron mucho, pero conocí gente excepcional. Fue una pena, porque era una plantilla con una exigencia de querer estar arriba y te vas un poco con sensación mala porque a nivel deportivo no logramos lo que quería el club.

La afición cree que la destitución de Munitis llegó demasiado pronto y que con él podían ir bien las cosas.

Durante un año, con cambios de entrenador, hay muchos cambios de ideas y dinámicas. Es difícil si las cosas no salen bien desde el principio, alcanzar esa regularidad. Teníamos mucha confianza en Munitis, pero la decisión la tomó el presidente y se respeta. Intentamos cambiar esa dinámica y no pudo ser. Teníamos presión por hacer las cosas bien y eso quizá nos mermó un poco.

Hablaba antes de la presión por ascender en equipos recién descendidos. La sintió el año pasado y la vuelve a sentir este año.

Cuando vas a una plantilla fuerte, competitiva, que quiere hacer un gran año en la categoría, siempre existe esa presión interna, de cada uno. Todo el mundo quiere hacer una buena temporada, que se recuerde y sea bonita. Pero lo estamos manejando bien, tenemos futbolistas con una calidad tremenda y ya se verá a lo largo del año.

¿Ha visto algún partido del Lugo de Escobar?

No he visto partidos del Lugo, he visto pocos de Primera RFEF por culpa de viajes y partidos. Por estadística encajan poco, eso está claro. Es difícil meterle mano, rocoso.

¿Qué Andorra vamos a ver en el Anxo Carro? ¿Será titular?

Pues no lo sé. Hasta las cinco de la tarde del domingo no te puedo decir nada. Salga quien salga, tenemos una plantilla compensada, competitiva. Tenemos argumentos e intentaremos hacer el mejor partido posible.

Usted sufrió una lesión de ligamento cruzado hace dos temporadas. ¿Cree que hay más ahora que antes? ¿Se habla en el vestuario?

No lo hablamos. Lo normalizamos, es un deporte que saltas, chocas, corres... muchas veces no se puede evitar. A mí hace dos años se me cae un jugador encima. Un preparador físico sabrá mejor qué está pasando, pero no es algo que el jugador comente. Es jodido cuando le pasa a un futbolista, lo he vivido y pierdes un año. El proceso es muy duro.

En su caso le cayó un rival encima.

Metí el pie para cortar un balón y justo me cayó un jugador encima. La rodilla se me fue completamente y fue algo fortuito. No se puede manejar muchas veces, por mucho que trabajes, es inevitable.

Pierde un año competitivo, pero crece en lo personal.

Un cruzado, o una lesión larga, le puede cambiar mucho a un futbolista. Te obliga a ver el deporte de otra manera, disfrutas más del momento. A nivel de maduración, el proceso a nivel personal es un reto muy duro que te hace más fuerte.

¿Se puede volver a la mejor versión después de una lesión de ligamento cruzado?

Sí, si trabajas bien y trabajas duro, por supuesto que vuelves a ser el mismo. Hay un tiempo de curación, una vez que empiezas a competir no vas a ser el mismo en los primeros partidos. Hay que adaptarse al ritmo de competición y la cabeza tiene que estar limpia. Pero se puede volver como estabas antes e incluso mejor.

¿En qué jugador se fijaba cuando era pequeño?

Siempre tuve dos referentes, los centrales de la selección española en su día: Piqué y Ramos. No porque sea mi presidente, pero Piqué ha sido referente máximo por su salida de balón. Han sido mis dos referentes desde chico.

¿Quién cree que es el mejor central del mundo?

Militao y Rüdiger me parecen dos auténticos animales. Están a un nivel espectacular. Son dos bichos, físicamente alucino con ellos.

Militao, que ha olvidado su lesión de cruzado.

Y seguramente vaya a más durante la temporada. Es joven y me impacta su capacidad física.

¿Mejor jugador del mundo?

Para mí siempre ha sido Messi.

¿Incluso hoy, con 37 años?

Sé que el otro día marcó volviendo de lesión pero no veo los partidos del Inter Miami, la verdad. En la actualidad diría Kylian Mbappé. Me parece una auténtica locura, corre que da gusto verlo. Es muy difícil para un defensa cubrir a alguien así, que en carrea te saca cinco metros en 20.