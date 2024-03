Morgado: "El partido ante el Sestao puede ser un punto de inflexión"

El central del CD Lugo César Morgado habló este jueves en rueda de prensa y aseguró, entre otras cosas, que al equipo "solo le quedan finales" de aquí al final de temporada y que "no se nos pueden escapar más puntos", en relación a la difícil situación clasificatoria que atraviesa el equipo y la dificultad de alcanzar el objetivo del play off, hoy a once puntos de distancia.

"No importa quién venga, hay que sumar de tres", insistió el defensa rojiblanco al ser preguntado por el rival que visita este domingo el Anxo Carro, un Sestao River que tiene a tiro salir de los puestos de descenso. "Es vital ganar el partido porque sabemos de la importancia de nuestra situación y ganando se abre una puerta a conseguir una buena dinámica para tratar de engancharnos".

Sobre el cuadro vasco, Morgado recordó que en la primera vuelta "fue difícil" y que llegan al partido del Anxo Carro "jugándose la vida". Además, apuntó que se trata de un conjunto "que compite mucho, que es capaz de combinar y no solo tiene juego directo, pero venga lo que venga tendremos la información y pelearemos con nuestras armas".

En este sentido, aseguró que "no importa" quién visite el Anxo Carro porque el Lugo se tiene que enfocar en "sumar de tres y en ganar un partido que es vital". Preguntado por la dinámica del equipo y los partidos que le quedan hasta el final de temporada, el central apuntó que "sabemos que se puede conseguir el objetivo y lo vamos a pelear hasta el final".

Preguntado por qué puede mejorar el Lugo para conseguir resultados, el central señaló que "todos los aspectos" y que el equipo "quiere seguir creciendo y sabe que con portería a cero las victorias están mucho más cerca".

Por ello, Morgado insistió en lanzar un mensaje de confianza. "Creemos en el equipo, creemos que se puede y sabemos que lo podemos conseguir, ojalá esta semana cambie todo".

El central defendió la calidad de la plantilla, de la que aseguró que tiene "mucho talento" y añadió que "los goles tienen y van llegar porque estamos trabajando mucho e incidiendo en esas mejores que tienen que darse para incrementar las prestaciones".

Preguntado por la dificultad de alcanzar el play off a falta de diez jornadas para el final, Morgado insistió en que "la situación puede cambiar" y recordó que existen equipos que "han cambiado su dinámica en circunstancias parecidas y tenemos partidos en casa para lograrlo".

Sobre el partido ante el Unionistas, señaló que puede ser "engañoso" porque "todos los equipos se juegan algo" y porque "un resultado positivo cambia la visión del momento, creo en mis compañeros y en el trabajo que estamos haciendo para cambiar la dinámica", finalizó.