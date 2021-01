Montoto deja el Atlético Escairón y lo sustituye Julio Corral

Javier Montoto no será el entrenador del Atlético Escairón esta temporada. El técnico lalinense ha decidido no sentarse en el banquillo al entender que no se dan las mejores circunstancias debido a la pandemia.

Su sustituto será Julio Corral, veterano preparador natural de Sober que se pondrá al frente del equipo esta misma semana, cuando está prevista la vuelta a los entrenamientos.