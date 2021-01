Rotar, mantener el físico sin perjudicar al futuro, evitar lesiones que aumenten la presión en la enfermería del Lugo y lograr un resultado positivo que acerque a un Primera División al Ángel Carro en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Esos serán los objetivos rojiblancos este jueves (19.00 horas, TVG2) en Montilivi ante el Girona, donde los pupilos de Mehdi Nafti buscarán seguir vivos en una competición que otorga prestigio si se llega lejos.

La sensación de enfrentarse a un rival de la máxima categoría será diferente a la última vez que el Lugo lo hizo en Copa. Fue hace dos campañas, cuando un recién aterrizado Alberto Monteagudo logró igualar 1-1 ante el Levante ante su público, con la gente en su asiento y los cánticos en el aire.

Pero ese no será el premio de esta temporada. Este enero, el Lugo conseguirá, únicamente, el pedigrí de jugar contra la élite. La crisis sanitaria del coronavirus impedirá a los lucenses acudir al estadio del Miño el fin de semana del 16 y 17 de enero en caso de deshacerse del conjunto catalán.

Esta circunstancia minimiza el valor de continuar en el torneo del k.o. No habrá taquilla si se pasa de ronda, con lo que el beneficio económico será menor y solo queda el que los futbolistas con menos oportunidades puedan demostrar a Nafti que su sitio en el equipo no es el banquillo, sino el once titular.

Sin demasiado en juego este curso, los minutos para los suplentes y canteranos es un aliciente importante. Sin embargo, la plaga de lesiones que asola al Lugo desde el comienzo de la temporada ha permitido repartir más encuentros entre los miembros del vestuario rojiblanco.

Todos han tenido sus opciones en la Liga salvo el canterano Pedro López. Todos se han sentido importantes en algún momento, reivindicado con hechos su importancia dentro del vestuario y aportado para la buena marcha del equipo en la liga.

Reservar los mimbres sanos que hay de cara al compromiso de la Nova Creu Alta -donde jugarán el próximo lunes (21.30 horas) ante el Sabadell- sin perder competitividad en el once, será un reto a asumir por Nafti, quien admitió que utilizará a jugadores como Roberto Canella para que cojan ritmo de cara a la Liga.

Lo que parece seguro será el puesto de Alberto Varo bajo palos. El meta catalán suplirá a su compañero Ander Cantero para tratar de mantener la puerta a cero y acercar el triunfo.

Habrá otros futbolistas por delante del de Tarragona. No serán los que formaron ante el Spórting. Queda la duda si apostará por Campabadal en el lateral o si forma con Gerard Valentín en ese puesto. En el centro de la zaga, sin Venancio ni Pita, Pedro López tendrá su oportunidad de demostrar que la categoría no le viene grande. A su lado, Marcelo Djaló medirá su estado físico. Si el internacional por Guinea Bissau está bien será de la partida.

Por delante, Fernando Seoane será el pivote que trate de dominar la medular de Montilivi. A su lado podría estar El Hacen, que partió desde el banquillo el pasado lunes y buscará ritmo de juego de cara al próximo lunes.

Por delante, Antón Escobar podría salir de inicio desde la segunda línea. Sin Iriome, todavía de baja, Gerard Valentín es el único especialista para jugar por el extremo diestro, mientras que Chris Ramos parece seguro para aprovechar su velocidad partiendo desde el costado hacia dentro. Arriba será Manu Barreiro el que aporte el gol para meter al Lugo en la siguiente fase. Se quedaron en Lugo los lesionados Iriome, Juanpe, Luis Ruiz, Alende y el "Puma" Rodríguez, mientras que descansarán Cantero, Cristian y Pita.