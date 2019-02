Monteagudo ve al equipo "responsabilizado" en una "situación peligrosa"

Alberto Monteagudo, entrenador del CD Lugo, ha asegurado este viernes que ve a su equipo "responsabilizado" para salir de una "situación peligrosa" en la que está inmerso.

"El equipo está concienciado, responsabilizado de la situación peligrosa en la que estamos y sin olvidar lo que ha hecho y es capaz de hacer. Quitando tres partidos, el de Albacete y los dos últimos fuera de casa, en los demás hemos estado metidos en los encuentros", advirtió en rueda de prensa.

El técnico abogó por "defender todos a una" para "levantarse, corregir y olvidar" y así salir del bache que atraviesan.

Aunque reconoció que "los entrenadores" viven de los "resultados", dijo que no se siente "señalado" y desmintió que el presidente, Tino Saqués, le haya dado un ultimátum.

"No son ciertos (los rumores de ultimátum). Tino (Saqués) me dijo que no hay ultimátum de ningún tipo, que no se los suele dar a nadie, que confía en el trabajo de la gente, nos ve trabajar y luego eso tiene que venir acompañado de resultados, pero entiendo cómo es el fútbol", precisó.

El preparador rojiblanco admitió que "la sensación" que dio el equipo en Mallorca, donde los últimos veinte minutos, tras el 2-0, vio a los jugadores "de brazos caídos", e incluso "gente con mucho empaque muy deprimida, llevaba tiempo sin verla en un equipo" suyo.

No obstante, aseguró que el Lugo "no está muerto" y recordó que otros se "cambiarían" por el equipo gallego porque no está en descenso.

El conjunto rojiblanco intentará reaccionar el domingo ante el Elche en el Anxo Carro, donde perdió su anterior partido como local, frente al Zaragoza (1-2).

"En casa damos siempre una imagen positiva y hay que repetir muchas fases del partido con el Zaragoza, pero las fases grises, quitarlas", comentó.

Del Elche, dijo que "viene de ganar, de hacer un buen partido en casa" y le consideró un rival con "chispa, velocidad y que intentar defender fuerte".

Recordó que tiene la sanción de Javi Flores, "un jugador importante en el medio del campo, con mucho fútbol" y cuenta con futbolistas de banda "rápidos" y "gente de la categoría" como como Manolín, "un pivote con mucha jerarquía" o Xavi Torres y centrales como Gonzalo Verdú.