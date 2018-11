Monteagudo quiere dar “continuidad a la sensación de viveza, chispa y alegría”

El entrenador del CD Lugo, Alberto Monteagudo, ha asegurado que el objetivo este sábado ante el Reus es “dar continuidad a la sensación de viveza, chispa y alegría” que transmitió en su debut el pasado martes ante el Levante en la Copa del Rey. “Es un partido importantísimo porque tenemos que darle continuidad a esa sensación de viveza, de chispa, de alegría que dimos el otro día, la sensación de equipo vivo, alegre, y eso hay que hacerlo en LaLiga y fuera de casa”, comentó en rueda de prensa.

Monteagudo, que se estrenará como entrenador en Segunda División, indicó que esta semana le “ha dado tiempo a insistir en lo que se vio” ante el Levante a pesar de no haber dispuesto de mucho margen para preparar el partido de Reus.

Indicó que su idea es transmitir “que lo del martes no fue casualidad” y que el Lugo es un equipo “ambicioso” que tiene que avanzar en LaLiga 1/2/3 porque es su prioridad. “Les he dejado claro que la Copa está muy bien pero que donde nos jugamos las habichuelas es en LaLiga y el objetivo es volver a ser ese equipo intenso que aprieta bien, que sabe cuando ir arriba y cuando no y ojalá nos traigamos una victoria que reforzaría mucho esa idea”, sostuvo.

Del Reus dijo que “es un equipo con una idea muy clara de juego, con bastante insistencia en la salida de balón desde atrás y peligroso, un equipo de la categoría”.