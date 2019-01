Monteagudo: "No se va a fichar por fichar"

El técnico del CD Lugo, Alberto Monteagudo, hizo ayer en la rueda de prensa previa al duelo de mañana ante el Málaga en La Rosaleda, un repaso a la situación del club en el mercado de fichajes, además de valorar la llegada del defensa Gerard Valentín y calificar como "opción interesante" al delantero Toni Martínez, que en las próximas horas será oficialmente jugador del conjunto rojiblanco.

Monteagudo alabó a Valentín y dio mucho valor a su llegada y lo que puede aportar a su equipo. "Es un lateral top de la categoría que no estaba jugando, pero tiene mucho recorrido, es potente y nos ayuda para potenciar la posición. Tiene varias alternativas y puede hacernos más profundo. Es un jugador de alto nivel. En la banda derecha creemos que nos puede ayudar porque puede jugar por delante, atrás o por la izquierda. Firmamos un lateral derecho de mucho nivel. Seguro que al final encajaremos bien las piezas", comentó Monteagudo.

El técnico rojiblanco quiso dejar claro que la idea es traer jugadores que hayan contado con minutos esta temporada y que bajo ningún concepto se va "a fichar por fichar".

"Estamos viendo posibilidades, queremos que los jugadores que vengan hayan jugado partidos. Tenemos opciones de traer un futbolista que ha estado jugando últimamente y que por circunstancias el entrenador busca otro tipo de jugador. Ahí va a primar que vengan con minutos. Buscamos algo arriba, en el centro de la defensa es posible también y si hay algo muy especial en el uno contra uno podemos mirarlo, pero no vamos a fichar por fichar. Un jugador que lleve seis meses sin jugar será difícil que lo firmemos", comentó.

Sobre la llegada del delantero cedido por el West Ham en el Majadahonda Toni Martínez, Monteagudo lo ve como una opción interesante y todo apunta a que será una realidad en horas. "Lo vi ser titular la semana pasada, jugó como titular varios partidos, al menos tres en el último mes y medio y su técnico busca otro tipo de delantero con más movilidad. Podría ser una buena opción, algo interesante. También hay más opciones", dijo el entrenador.

Sobre el del central Josua Mejías dijo que se está estudiando si apostar por él o buscar un jugador con más experiencia. "Se fue Bernardo y vamos a esperar en la posibilidad de traer a Josua. Hay que mirar si optamos por él o por un jugador con más experiencia. Somos el tercer equipo más joven de la categoría y hay que ver si nos viene bien tener un central de más experiencia y empaque, no lo hemos decidido. Traer por traer no vamos a hacerlo y está claro que 21 jugadores no vamos a tener porque sabemos lo largas que son las segundas vuelta. Ya veremos también si merece la pena traer un lateral izquierdo porque San Emeterio ya jugó ahí y Campabadal podría adaptarse muy bien"