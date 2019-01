Monteagudo: "Lugo respeta el Deportivo, pero no le teme, vamos de tú a tú"

Alberto Monteagudo, entrenador del CD Lugo, ha advertido de que su equipo "respeta" al Deportivo, al que visitará el domingo en el derbi gallego en el estadio Abanca-Riazor, pero "no le teme" y planteará el partido con ambición. "Tenemos lo mismo que perder que ellos, tres puntos y debemos hacernos valer nosotros, la trayectoria que llevamos. El Lugo respeta al Deportivo pero no le teme, vamos a salir a jugar de tú a tú. Prefiero perder 3-0 con sensaciones de hacer goles que 1-0 y estar agazapado. No vamos a ir como equipo pequeño a esperar atrás y tener una oportunidad", aseguró.

En rueda de prensa, indicó que ha visto muchos equipos que en Riazor "cambian su manera de jugar", algo que no tiene previsto hacer el Lugo. "Creo que nuestra manera de jugar puede hacerles daño por lo verticales que somos y la capacidad de ir a por su línea de cuatro. Ese es nuestro objetivo, mantener el sello en Riazor", comentó.

Aunque no cambiará su idea de juego, dejó entrever que podría alterar su sistema habitual y jugar con tres centrales como en la Copa del Rey ante el Levante, con un centrocampista incrustado en la zaga, por las bajas de los dos defensas titulares: Miguel Vieira y Josete Malagón, que están sancionados.

En ese caso, Carlos Pita, recuperado de una lesión muscular, tendría opciones de situarse en la línea defensiva, donde ya ha jugado en otras ocasiones. "Lleva tiempo sin estar, pero tiene clarividencia con el balón y pausa. Es una opción que podría ser para este partido o para cualquier otro", sostuvo el entrenador del Lugo.

Del Deportivo, dijo que tiene "un sistema muy reconocible", en rombo, "aunque jugó con tres centrales en Cádiz" (3-0). "Lo hace muy bien, tiene muchos jugadores por dentro, con mucha calidad, sin perder fuerza arriba porque tiene dos puntas, laterales altos, ataca por dentro para terminar por fuera, y a los rivales les cuesta contrarrestarlo. En casa son muy poderosos. Es un grande de la categoría, pero a un partido en Segunda A se les puede hacer daño. En 42, van a estar arriba", comentó.

También destacó el potencial de los deportivistas a balón parado, donde se han mostrado especialmente entonados los centrales Domingos Duarte y Pablo Marí. "Son poderosos, hacen bien la estrategia, supongo que la trabajan y son poderosos en el remate. Vamos a intentar solventarlo porque hemos encajado algún gol a balón parado y me gustaría que no pasen esas lagunas que tenemos algunas veces", reconoció.

Monteagudo pronosticó que si su equipo es "reconocible" en el terreno de juego, va a tener sus "opciones" en el estadio de Riazor, al que acude "con mucha ilusión de hacer daño al Dépor".

El técnico quiso dejar en segundo plano el mercado invernal y dejó claro que dependerá de que algún jugador de la plantilla dé el paso de salir.