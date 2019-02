Monteagudo: "Fue el peor encuentro del equipo"

Alberto Monteagudo, técnico del Lugo, no escondió que el partido jugado en Soria, y saldado con una contundente derrota, fue el peor de su equipo desde que él llegó al banquillo. "Y con diferencia", recalcó. "No esperábamos hacer este partido. Veníamos de ganar y hacer un buen encuentro en casa y queríamos hacer seis puntos seguidos pero no entramos en el partido como deberíamos: nos pillaron las espaldas en el gol de David (Rodríguez) y ya fuimos ido a remolque", explicó Monteagudo, que se lamentó de que cuando en la segunda parte mejor estaba su equipo con el cambio de sistema "llegó el error que costó el segundo gol y ahí se terminó el partido".

Para el entrenador del Lugo la derrota se debió a "errores puntuales" y a que los goles llegaron en momentos cruciales. "Cuando mejor estábamos, el equipo se estaba estirando con la presencia de (Gerard) Valentín llegó el segundo gol, que nos hizo muchísimo daño. Después fue un querer y no poder", analizó Monteagudo. A su juicio, todos estuvieron por debajo de su nivel. "Nos faltó un punto a todos: al equipo y a mi. Cuando vienes de ganar en vez de llevarlo al terreno de la confianza, hoy (por este sábado) nos faltó ese punto más que queríamos y lo pagamos caro", prosiguió.

La toma de decisiones en el partido no fue la más conveniente, según explicó. "Nosotros elegido mal. Los centrales conduciendo, como en el caso de Josete, se metieron en el área contraria varias veces. En el último pase nos equivocamos. Tuvimos opciones de contra con peligro pero no las terminamos y dábamos margen a contragolpes suyos. Sabemos que no podemos correr hacia atrás e intentamos parar el juego, intentando defender hacia delante", analizó el preparador del Lugo.