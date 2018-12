Monteagudo: "Aguanté más con dos puntas que el Sporting"

Alberto Monteagudo, entrenador del Lugo, ha reconocido que la primera parte del encuentro con el Sporting (0-0) no le gustó, pero sí la sensación que ofreció su equipo en la segunda mitad y ha explicado que la prueba es que él aguantó con dos puntas y el conjunto asturiano introdujo a Pablo Pérez por Blackman.

"Al descanso no estaba contento, pero en la segunda parte la sensación era otra, la película no tiene nada que ver, y yo he aguantado más con dos puntas que el Sporting", comentó en rueda de prensa. Indicó que ha sido "un partido difícil" por la entidad del rival y valoró positivamente haber "dejado la portería a cero" y haber enlazado su "tercer partido sin perder".

"En el inicio de la segunda parte, si te pones dos a cero no pasa nada. Tenía la sensación de que podíamos ganarlo o perderlo. En el segundo tiempo se vio un Lugo dañino. Estoy contento a medias. Contento por el punto, la respuesta de los futbolistas y el Lugo de la segunda parte", observó.

A su juicio, el equipo gallego "dio un paso adelante hace tiempo" y deseó que ahora vaya "hacia una zona tranquila de la tabla". Además, lamentó la amarilla a Josete, que se perderá el partido con el Deportivo por acumulación de amarillas, al igual que el portugués Miguel Vieira. "Yo creo que no es tarjeta. Ahora, a ver cómo reconstruimos y cómo está la gente", dijo con vistas al primer partido de 2019.

Paralelamente, el Lugo estará pendiente de los movimientos que pueda hacer en el mercado invernal y que dependerán de las salidas que se produzcan. "Está el tope salarial, hay cosas que hay que mirar y algún futbolista creemos que puede decir que quiere cambiar de aires porque no está teniendo minutos", apuntó el técnico rojiblanco, quien reconoció que ya mantuvo reuniones con el director deportivo, Emilio Viqueira, para hablar del mercado.

José Alberto: "No nos podemos ir satisfechos"

José Alberto, entrenador del Sporting de Gijón, ha asegurado que su equipo fue merecedor de la victoria ante el Lugo en el Anxo Carro, donde no pudo pasar del empate sin goles.



"No nos podemos ir satisfechos. La sensación es similar a la del partido del Elche por ocasiones, por control del partido. A los puntos, hubiéramos sido ganadores del partido", comentó el técnico, que ve a sus jugadores "en el buen camino".