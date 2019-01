Monteagudo admite el interés por el venezolano Josua Mejías

El entrenador del CD Lugo Alberto Monteagudo reconoció este domingo el interés por el defensa venezolano Josue Mejías, que milita cedido en el Nàstic de Tarragona por el Leganés, equipo que ultima la incorporación del lateral izquierdo Vasyl Kravets.

Monteagudo recordó en rueda de prensa que ya coincidió con el defensa sudamericano en el Cartagena en Segunda División B.

"Lo hemos mirado, lo tuve ya conmigo, en el Nàstic no ha estado bien y es una posibilidad. Tiene mucho futuro, pero no está decidido al cien por cien que vaya a venir", comentó el técnico del conjunto gallego.

El preparador rojiblanco reconoció que la juventud de Mejías le genera dudas porque el Lugo cuenta ya con una plantilla "muy joven".

En todo caso, deseó que esta semana que entra el club pueda "cerrar" fichajes porque ante el Extremadura (1-1) pasó "de tener 24 jugadores a 15 por muchas circunstancias".

Del encuentro, lamentó el tanto del empate de los extremeños en el arranque de la segunda mitad.

"En el minuto 46 no puedes encajar como encajamos en un saque de banda nuestro y eso sí que me molesta, pero hemos estado bien. Ha sido un partido de alternativas y no hemos sometido al rival desde el minuto uno como otros días, sino en la segunda parte", señaló.

El técnico indicó que "ha sido una semana un poco rara por mil cosas, por el inicio del mercado y por los movimientos" que ha tenido el equipo.

"No sé si nos ha influido o no, pero nos ha faltado chispa y lucidez", admitió el preparador del conjunto rojiblanco