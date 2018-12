Monteagudo, técnico del Lugo: "La roja a Luis Ruiz cambió todo"

El técnico del Lugo, Alberto Monteagudo, otorgó un gran valor al empate de su equipo en Almería. "Reaccionamos bien después del 1-0, tiramos al palo y conseguimos marcar rápido. La expulsión de Luis Ruiz lo cambió todo. El rival colgó muchos centros laterales a partir de ese momento, pero defendimos bastante bien. Juan Carlos hizo grandes paradas".

El entrenador manchego lamentó que sus pupilos no acertasen en los contragolpes. "Pudimos haber hecho daño. Creo que Jona decidió mal en uno, y acabaron cortando otro de Campillo. Aun así, las circunstancias nos hacen ver que es un gran punto. Solo puedo felicitar a los jugadores por el trabajo, el esfuerzo y el compromiso".

En inferioridad numérica, el conjunto lucense tiró de oficio para resistir las embestidas de su adversario. "El contrario tiene dos extremos muy rápidos, de uno contra uno, y nos vimos obligados a cerrar las líneas. Llevan mucho tiempo sin perder en casa. Debemos hacer buena la igualada en casa".

Me dijeron que la segunda amarilla de Luis Ruiz no era, pero no lo sé. Son decisiones que el árbitro tiene que tomar en cuestión de segundos

El preparador manchego también habló sobre la actuación del colegiado riojano Soto Grado. "Me dijeron que la segunda amarilla de Luis Ruiz no era, pero no lo sé. Son decisiones que el árbitro tiene que tomar en cuestión de segundos. La temporada que viene, con el VAR, imagino que habrá menos errores, aunque en Primera División hay líos todas las semanas", declaró.

A partir de hoy (por este domingo), el cuadro lucense ya comienza a pensar en el contrincante del próximo sábado a las 13.00 horas, el Spórting. "El Ángel Carro tiene que ser un fortín. El objetivo es competir cada semana. Vamos partido a partido. Ojalá podamos vivir en la zona tranquila de la tabla".