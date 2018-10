Monteagudo: "Hemos tenido una actitud tremenda"

Alberto Jiménez Monteagudo se mostró satisfecho de lo visto sobre el terreno de juego en su primer partido como técnico del CD Lugo. "Estoy bastante contento con el partido en general. Tenemos una plantilla súper competitiva y cualquiera puede jugar. El equipo ha tenido una actitud tremenda", señaló.

El técnico manchego se refirió a los cambios tácticos realizados tras su llegada, con el equipo más adelantado sobre el terreno de juego, al tiempo que tuvo buenas palabras para sus jugadores. "Están a gusto jugando un poquito más arriba. Es un equipo súper obediente, no hace falta repetirle las cosas muchas veces. Son muy profesionales", aseguró.

"El equipo que ha salido ha hecho méritos para jugar cualquier partido. Del primero al último me han mandado un mensaje claro de qué están ahí y que quieren jugar cada domingo", añadió.

El 1-1 deja en ventaja al conjunto levantino de cara al partido de vuelta, que se jugará en Valencia, pero Monteagudo no tira la toalla. "La eliminatoria está abierta. Nosotros también tenemos cosas para hacer daño. Con todos los respetos, podemos ir a por el partido de vuelta", dijo.

El centrocampista Antonio Campillo, destacó el buen partido del Lugo. "El míster nos ha dado unas premisas que hemos interpretado bien y por ello hemos hecho un partido muy serio", dijo.

PACO LÓPEZ

Entrenador del Levante

"Nos ha costado entrar en el partido"

Paco López, entrenador del Levante, analizó el encuentro. "Nos ha costado meternos en el partido. Los primeros 20 25 minutos no hemos estado bien, hemos intentado cambiar a línea de cuatro, tras el descanso corregimos algunos aspectos y el equipo ha mejorado y hemos podido ganar", indicó en rueda de prensa.

El técnico del conjunto valenciano no dio por clasificado a su equipo, que afrontará el partido de vuelta ante el equipo de inferior categoría con la ventaja que otorga el valor doble de los goles a domicilio. "Como es un partido de ida y vuelta, quedan 90 minutos y hay que jugarlos. No se puede dar la eliminatoria por ganada ni por perdida ni por igualada", señaló.

Destacó el "gran trabajo" de Borja Mayoral, explicó que Samu García estaba "entrenando muy bien y se ha merecido la oportunidad" de jugar y criticó la permisividad que percibió en el colegiado durante el encuentro de este martes. "A Dwamena lo han linchado a faltas y el único que no lo ha visto ha sido el árbitro. Me he quedado helado porque eran faltas clarísimas", comentó el entrenador del equipo valenciano.