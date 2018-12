Monteagudo: "Debemos estar orgullosos"

El técnico del Lugo, Alberto Monteagudo, estaba abatido y disgustado tras el partido, pero orgulloso también por el rendimiento del equipo. "Le dije a los jugadores que tienen que estar orgullosos, que necesitamos los puntos, pero no nos podemos dejar influenciar por los resultados. Mejoramos mucho, somos competitivos, trabajamos muy bien esta semana y lo aplicamos", apuntó Alberto Monteagudo, que además estaba muy disgustado con el arbitraje. "Señalaron un fuera de juego cuando partía de nuestro campo a Cristian Herrera, que se quedaba solo ante el portero. Hubo un penalti muy claro a Iriome, pero pitar aquí no es sencillo. No me gustó nada el arbitraje, su manera de llevar el partido", apuntó.

Monteagudo destacó el esfuerzo del equipo y confió que la caseta estaba abatida tras el varapalo de una derrota inmerecida. "Es complicado animar a los jugadores después del partido que hicimos. Tuvimos a Osasuna contra las cuerdas. Hicimos un muy buen partido, pudimos ganar, pero esto es un juego de aciertos y errores". El Osasuna atinó al final en una acción que pudo estar mejor defendida. "Para mí que no fue ni córner, pero es cierto que esa última jugada es evitable, teníamos que estar más vivos para que el centro no fuese tan limpio".

Tampoco ocultó que el Lugo se echó atrás en los últimos minutos de partido. "Claro que empezaba a valer porque ellos son poderosos, metían centros laterales y tenían ya sobre el campo a Xisco... Pero vi muchos partidos de Osasuna en casa y nunca suelen generar tan poco como en este partido. Les buscamos bien la espalda a la zaga tan adelantada que tenían", valoró Monteagudo, satisfecho con el tono del equipo durante el partido de El Sadar.