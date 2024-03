78-70. Una montaña demasiado alta

El Río Breogán arrancó este sábado el último tramo de la Liga Endesa en Badalona ante el Joventut, un equipo en un momento dulce tanto en juego como en resultados —está invicto en la segunda vuelta—, y además en su cancha. Y el rival, uno de los firmes candidatos a meterse en los play off, fue efectivamente una montaña demasiado alta para el cuadro celeste, que se queda con 6 victorias en la tabla, como el Granada —cayó en Tenerife (89-83)— y el Obradoiro —juega este domingo—.

El Joventut basó el triunfo en su enorme superioridad bajo los aros, en donde dominó con solvencia el rebote (42-30) y sus jugadores interiores anotaron más de 50 puntos por tan solo 10 los lucenses. El conjunto celeste sobrevivió en ataque gracias sobre todo a Ben McLemore, autor de 19 puntos con unos buenos porcentajes en el lanzamiento. De hecho, cuando el estadounidense no estaba en la cancha, el equipo se resentía.

Debutó Rob Gray, que demostró su mano y su capacidad para driblar, al que no se le puede exigir más tras solo dos semanas de entrenamientos. Veljko Mrsic cambió de piezas y de sistema en varias ocasiones, jugó con dos manejadores como Sergi Quintela y Gray con McLemore como ‘tres’, pero todo resultó infructuoso. Este sábado se intentó ganar y no se consiguió, pero no es tiempo de lamentaciones; quedan once partidos por disputar, once finales, y ya hay que pensar en el siguiente objetivo: el Unicaja en el Pazo el próximo sábado (18.00 horas).

El partido arrancó con ambos equipos bien aplicados atrás. En ataque, dos triples de Ben McLemore compensaban la falta de acierto de sus compañeros. El Joventut, por su parte, percutía sobre la zona celeste gracias a la calidad de su pívot Ante Tomic, que superaba a Martynas Sajus (7-7, minuto 5).

Veljko Mrsic pidió su primer tiempo muerto a falta de 2.30 para la conclusión del primer cuarto, cuando el Joventut cogió una mínima ventaja gracias a un triple de Brodziansky (14-10), y el Breogán tardó en espabilar, pero lo hizo. El debutante Rob Gray tomó protagonismo en el último minuto, anotando un triple lejano y un punto desde la línea de 4,60 inmediatamente después para dejar el 16-14 al final del primer acto.

El conjunto catalán arrancó fuerte el segundo periodo y logró abrir brecha en el marcador (30-21, m.14). El Breogán perdía claramente la batalla en el rebote en ese momento (17-8) y echaba en falta la aportación de McLemore en la ofensiva. El estadounidense mantenía a flote la nave celeste —4 de 6 en triples—, pero no era suficiente. La Penya, con un juego interior muy superior al del cuadro lucense, mantenía la distancia (36-26, m.17).

Mrsic puso en la cancha a dos manejadores, Sergi Quintela-Gray, junto a McLemore y el equipo movía bien la pelota, pero el agujero en la zona celeste era evidente. Asimismo, el acierto en el lanzamiento exterior, del que abusó en exceso —6 de 18 en la primera parte—, no acompañaba. En esa coyuntura, el Breogán se fue al descanso 10 abajo (40-30).

El panorama no varió en el amanecer de la segunda mitad. Los jugadores interiores del Joventut, la dupla Ruzic-Cook, se imponía claramente en la zona celeste y hacían baldíos los esfuerzos en ataque de Sergi García y del omnipresente McLemore. Veljko Mrsic se vio obligado a parar el choque de nuevo (48-38, m.24).

Un espectacular tapón del fantástico jugador de San Luis, al que le anularon una canasta tras pase por unos más que discutibles pasos, escenificaba la lucha del cuadro celeste, que no bajaba los brazos. Un triple de Jogela obligaba ahora a pedir tiempo muerto a Carles Durán (52-46, m.27).

La Penya apretó el acelerador en defensa y, sin el '7' celeste en la cancha, situó la ventaja en 12 (58-46) a falta de 40 segundos. Rob Gray salió de nuevo al rescate desde el triple, pero de nuevo Tomic demostró su poderío ante Sajus y anotó un 2+1. El electrónico señalaba al ocaso del tercer cuarto 60-49. Tan cerca, tan lejos

El acto definitivo nació como había muerto el anterior: con canasta de Ante Tomic. El Breogán atravesaba por su momento más difícil desde el inicio del choque (68-52, m.32) y el entrenador breoganista intervino. "Mostrar el orgullo", les dijo a los suyos.

Y el equipo lo puso, pero la puntería no llegaba. El acierto sí lo tenía el cuadro verdinegro, que mandaba con solvencia, con un gran Cook (73-57, m.36). En los minutos finales, el equipo de Carles Durán, con un equipo muy joven sobre el parqué, no levantó el pie del acelerador, pero el Breogán tampoco. Pero la diferencia resultaba ya insalvable y el encuentro finalizó con victoria de los locales —la quinta consecutiva— y, por ende, derrota de los lucenses —encadena cuatro— por 78-70.