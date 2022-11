El monfortino Edu Rodríguez es el nuevo entrenador del Barco

El entrenador monfortino Edu Rodríguez es el nuevo entrenador del CD Barco en Tercera RFEF. Ocupará el banquillo que dejó hace unos días Javi Rey, técnico que se ha hecho cargo del Arenteiro tras fichar Fran Justo por el CD Lugo, un movimiento que ha traído consigo una curiosa cascada de cambios en el fútbol gallego.

Edu Rodríguez novo adestrador do CD Barco



Con experiencia en equipos como CP Calasancio, CD Lugo, Club Lemos, SD Sarriana



Benvido a túa nova casa Edu 🤗#ImosBarco ❤️💙 pic.twitter.com/wseBdO9zUx