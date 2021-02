será la puerta por Galicia en la edición número 76 de la, elde este año. La ciudad del Cabe acogerá la meta de la antepenúltima etapa de la gran ronda española, que terminará en la comunidad gallega con motivo del año santo compostelano.

La ciudad monfortina, por tanto, será protagonista de la Vuelta 2021, que será presentada este jueves (12.00 horas, Teledeporte) en Burgos, de donde la carrera partirá el 14 de agosto. Antes de acabar en Monforte, el pelotón recorrerá de norte a sur la provincia el citado 3 de septiembre. A falta de la presentación oficial de la carrera, la etapa partiría desde el occidente asturiano, quizá desde Tapia de Casariego, y podría pasar por los alrededores de Lugo de camino a Monforte. La capital de la provincia acogió la salida de la decimocuarta etapa, con meta en Ourense, de la Vuelta 2020, celebrada el aún reciente 4 de noviembre.

Con motivo del año santo compostelano en 2021, los organizadores de la Vuelta han decidido que la misma concluye este año en Galicia. La primera etapa, como se ha dicho, será la de final en Monforte el citado viernes 3 de septiembre. El día siguiente, sábado 4, el pelotón recorrerá una etapa íntegra por la provincia de Pontevedra, con salida en Sanxenxo y meta en Mos.

La etapa podría contar con un duro recorrido antes de la fiesta final en Santiago de Compostela el domingo 5 de septiembre. Y es que la jornada final de la Vuelta 2021 puede ser decisiva si la misma no está todavía sentenciada, ya que la prueba que dirige Javier Guillén ha decidido que la misma sea bajo el formato de una contrarreloj individual que partirá desde la localidad coruñesa de Padrón y terminará en la capital de Galicia después de un recorrido de al menos 30 kilómetros, es decir, una crono bastante larga para los parámetros que se utilizan en el ciclismo actual.

De todos modos, los aficionados podrán tener los datos al detalle de la Vuelta 2021 una vez que este jueves se presente oficialmente la misma.

Traca en Santiago. Un final similar al del año 1993