"Fui la primera que dije que me parecía excesivo. Todavía no he hecho nada tan grande como para merecer esto". Saleta Fernández ha sido campeona de España absoluta, sub 23, posee el récord gallego absoluto y acumula múltiples logros en todos los tramos de edad hasta la categoría sénior. También acumula humildad, y a pesar de sus palabras, cualquier homenaje que se le rinda está más que merecido. Las pistas de atletismo de Monforte de Lemos llevan desde el lunes su nombre, un reconocimiento a una carrera imponente a pesar de su juventud.

"Para mí es un orgullo. Es una forma de reconocer el trabajo que hay detrás, y esperamos seguir consiguiendo más logros", aseguró la atleta monfortina.

El Concello de Monforte, que hace días aprobó en pleno el cambio de nombre de las pistas del campo de A Pinguela con el apoyo de todos los grupos políticos, organizó el lunes un acto al que acudió la saltadora, que se encuentra en estos momentos de vacaciones y disfrutando de unos días en su localidad natal.

"Cuando empecé en el atletismo nunca me imaginé que algún día unas pistas de atletismo podrían llevar mi nombre. Nunca, ni cuando empecé ni hace unos meses", indicó Fernández.

Saleta permanecerá unos días más en Monforte y luego se desplazará a Berlín, donde el lunes comenzaron los campeonatos de Europa de atletismo: "Es un orgullo para todos los lucenses que alguien tan joven como Adrián Ben esté allí participando en un Europeo. Ojalá le vaya bien y consiga meterse en la final. En caso de que lo consiga, podré verlo porque el jueves voy para allá a ver el campeonato", explicó la monfortina, que confía en poder ser protagonista y no espectadora en el siguiente torneo continental.

"Ojalá. Sería perfecto", indicó la monfortina, que tiene la mente puesta ya en la siguiente temporada: "Ahora estoy de vacaciones, haciendo algo de cardio para mantener un poco la forma. Luego ya empezaremos en septiembre la pretemporada con varios objetivos en mente", aseguró.