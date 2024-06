Momirov no seguirá en el Breogán

Stefan Momirov no continuará en el Río Breogán. El escolta serbio de 24 años rechazó la oferta de renovación del club lucense y se despidió en redes sociales.

"Quiero agradecer a mis compañeros, entrenadores, gente del club y, por supuesto, a los aficionados por dos temporadas increíbles. Lugo siempre será una de mis casas. Espero vernos en el futuro nuevamente", dijo en Twitter Stefan Momirov.

I want to thank my teamates, coaches, people from club and of course fans for two amazing seasons. Lugo will always be one of my homes. Hope to see you in future again. #forzabreo 🦁 pic.twitter.com/48pPn4Pmf1