Momirov: "Nos sentimos muy reforzados por la afición; me encanta jugar aquí"

Llegó a la Liga Endesa de la mano del Breogán con sólo 22 años y después de una sola temporada fuera (en el Kolosos griego) de su Serbia natal. Los inicios de Stefan Momirov (23 años, 1,98 metros de estatura) en la competición española no han sido fáciles. En las cuatro primeras jornadas falló los diez triples que intentó y su media de puntos fue de 1,2. Sin embargo, a partir de ahí su promedio anotador ascendió a casi 7 puntos y su porcentaje en triples es casi del 40% (21 de 53). Una evolución a tener en cuenta en un jugador que, además, aporta una gran solidez en el trabajo defensivo.

Parece que le costó adaptarse a una nueva competición pero su evolución está siendo clara. ¿Está contento de su progresión?

Lo cierto es que esperaba que la adaptación no fuera inmediata. Llegaba a un club nuevo, con nuevos compañeros, nuevos entrenadores y es normal que todo esto se acuse y lleve un tiempo de aclimatización. Pero con el trabajo y a medida que el equipo fue evolucionando yo también fue creciendo con el equipo. Mi intención es ayudar al equipo, hacer todo lo posible para que nos vaya bien. Si al equipo le va bien a mí, individualmente, también.

Su experiencia profesional fuera de Serbia se reduce a su paso, la pasada temporada, por el Kolosos griego. ¿Qué tal se está encontrando en el Breogán?

Para mí es un sueño jugar en la ACB, estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad con 22 años. Aquí en Lugo y en el Breogán me siento muy cómodo y estoy muy satisfecho con lo que estoy haciendo. Estoy cómodo con el club, con el cuerpo técnico, con los compañeros... y me encanta jugar en el Pazo, me gusta la afición, que creo que es, de largo, la mejor de la ACB. Me encanta jugar delante de ellos. De verdad, me encuentro muy bien y voy a seguir trabajando duro para hacerlo lo mejor posible.

Siendo serbio y nacido en Vrsac (el KK Vrsac es actualmente el sexto clasificado en la Liga de su país y un club en el que jugaron exbreoganistas como Jerome Jordan o Nebojsa Bogavac) no me va a decir que le sorprende la afición de Lugo...

Evidentemente, el ambiente del Pazo me recuerda al que hay en los partidos en Serbia, allí quizá son un poco más locos los aficionados y, aunque sea un poco distinto, tengo que decir que me gusta muchísimo el ambiente que hay aquí. La afición nos está dando un apoyo que es muy importante para el equipo y nos sentimos muy reforzados por ellos. Sólo les podemos dar las gracias y espero que sigan así el resto de la temporada.

A falta de una jornada para el final de la primera vuelta, su equipo es décimo clasificado con ocho triunfos y otras tantas derrotas. ¿Esperaba un balance tan positivo?

Sinceramente pienso que hemos hecho un buen trabajo. Estoy satisfecho de lo que está haciendo el equipo. Es posible que pudiéramos haber ganado algún partido más pero estamos trabajando bien, estamos trabajando muy duro en el día a día y lo haremos lo mejor posible para ganar más partidos.

En ese balance de resultados es curioso que el Breogán no haya conseguido ganar a ninguno de los ocho primeros clasificados y, sin embargo, se impusiera en ocho de los nueve partidos que disputó con el resto. ¿Cómo lo explica?

Cuando jugamos ante equipos de la parte alta es necesario hacer partidos muy completos, hay que estar a un nivel de concentración muy alto durante los cuarenta minutos y creo que en algún momento en esos partidos no estuvimos a ese nivel y entonces el rival pudo coger diferencias que luego no pudimos compensar. Contra los equipos de la parte baja hicimos un buen trabajo y ganamos. Lo que tenemos que mejorar como equipo es ser capaces de mantener ese nivel máximo de concentración y tensión durante todo el partido . Esto es lo que hace falta para ganar a los equipos de Eurocup o Euroliga.

¿Esa tensión de la que habla es la que faltó el pasado fin de semana ante el Unicaja?

Creo que nos faltó concentración defensivamente pero no creo que haya sido por falta de energía. No hicimos la mejor defensa, no estuvimos a nuestro nivel y contra un equipo tan bueno como el Unicaja necesitábamos estar a ese nivel para estar en el partido.

El domingo visitan al Real Madrid. ¿Es posible la sorpresa?

Por supuesto. En esta Liga cualquier equipo puede ganar o perder un partido. Cada jornada hay alguna sorpresa. Vamos a Madrid a pelear, a hacerlo lo mejor posible con la idea de ganar el partido.

¿Motiva jugar contra un equipo como el Real Madrid?

Estoy muy motivado. Desde que era niño, estos son los partidos que quieres jugar. Está claro que hay una motivación especial y mucho deseo de jugar y ganar este partido.

Tendrá como rival a Dzanan Musa, un ídolo breoganista. ¿Tienen conocimiento de lo que fue su paso por Lugo?

Aunque no lo conozco mucho, me parece un buen tío, una buena persona. Conozco el impacto que tuvo en Lugo y seguro que para él va a ser un partido especial.



"Vamos a seguir mejorando en la segunda vuelta por el trabajo que estamos haciendo"

El Río Breogán llegará al ecuador de la actual edición de la Liga Endesa con, al menos, ocho triunfos, lo que implica que el camino a la permanencia en la máxima categoría está muy bien encaminado. Además, el calendario de la segunda vuelta implica disputar un partido más como local y el hecho de que por el Pazo dos Deportes de Lugo tendrán que pasar seis de los últimos siete clasificados en este momento.



Nueve jugadores nuevos, varios de ellos debutantes en la Liga Endesa, hacían presagiar un inicio de competición complicado para su equipo. ¿Se puede esperar una segunda vuelta con el equipo más hecho, más adaptado y, por lo tanto, mejor?

Lo que puedo asegurar es que vamos a seguir mejorando y creciendo día a día. Vamos a seguir mejorando por el trabajo que estamos haciendo. El equipo trabaja muy duro y el grupo de jugadores es excepcional tanto dentro como fuera de la pista. Todo esto se va a ver en los resultados.



Y ahora que ya la conoce por dentro, ¿qué le parece la Liga Endesa?

Es la mejor y la más dura de las Ligas europeas. Aquí están clubes con un gran nombre, muy conocidos, grandes jugadores a nivel europeo y no tengo ninguna duda de que estamos hablando de una de las Ligas más difíciles que se juegan en Europa.