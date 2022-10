El momento de la verdad del Ensino

El Durán Maquinaria Ensino arranca este miércoles la temporada 2022-2023 con la visita al pabellón Príncipe Felipe, de Zaragoza, para medirse en la primera jornada de la Liga Femenina Endesa con el Casademont, el equipo del exentrenador ensinista Carlos Cantero (20.00 horas). Será la primera piedra de toque de un cuadro lucense que llega a este inicio de curso especialmente rodado —ha jugado ocho partidos en la pretemporada— y con la confianza de que su nuevo grupo de jugadoras le permitirá competir en este complicado inicio de temporada.

El de Zaragoza será el primero de tres partidos de máxima dificultad para el equipo que dirige Antonio Pernas. Tras la primera visita de la temporada, el Ensino recibirá el próximo miércoles 12 al Perfumerías Avenida de Salamanca, vigente campeón, y en la tercera cita visitará al Spar Girona, otro de los equipos candidatos a ocupar los puestos nobles de la clasificación. El inicio es exigente y pondrá a prueba una plantilla completamente renovada respecto a la temporada anterior.

Tan solo la capitana, Laura Aliaga, y la escolta Alba Prieto sigue en la plantilla. Los que deciden en materia de fichajes dentro del club tomaron la decisión de "galleguizar y españolizar" el róster del cuadro lucense. De esta manera llegaron jugadoras como Ane Olaeta, Blanca Millán, Paula Ginzo, Lorena Segura, Esther Castedo, María Martiáñez y Lydia Giomi. A ellas se suma Margaret Roundtree, que inicia su segunda etapa en el Ensino tras militar en la plantilla que logró el ascenso en la campaña 2018-2019.

Un equipo joven y enérgico, que ha demostrado su calidad y su juego dinámico a lo largo de la pretemporada y que, aunque no logró imponerse en la Copa Galicia ante el Baxi Ferrol, tiene un margen de mejora muy alto respecto a muchos de los rivales que se encontrará este año en su ‘liga’.

CASADEMONT. Enfrente, un Casademont Zaragoza de viejos conocidos en el Pazo dos Deportes: Merrit Hempe, Helena Oma y un Carlos Cantero que dirigió al Durán Maquinaria Ensino dos temporadas y dejó un gran sabor de boca tanto a aficionados como a las jugadoras que compartieron vestuario con él. Una de ellas es la capitana Laura Aliaga, que reconoció durante la presentación del equipo el pasado lunes que "nos conoce muy bien (Cantero) y el Zaragoza es muy buen equipo, pero es el primer partido de Lliga, todos llegan tiernos y vamos con las ganas de pelear una posible victoria que nos vendría muy bien antes de jugar contra Perfumerías Avenida y Girona".

Aliaga considera que el Ensino llega "bien" al inicio de temporada gracias a los muchos partidos de preparación que han disputado en las últimas semanas. "Hemos ganado a Tenerife y a Canarias, que siempre pelean, creo que estamos bien y muy rodadas", celebró.

Sobre el nuevo entrenador del equipo lucense, la capitana aseguró que "sabe mucho de baloncesto, ha entrenado a equipos importantes y se nota que sabe de esto". "Nos motiva a todas, transmite positividad y está muy encima de las jóvenes, sabe el equipo que tiene y lo que podemos conseguir", añadió Aliaga.

Hoy arranca una temporada que puede ser especial para el Ensino, sobre todo por el aumento en la masa social —casi 800 socios a estas alturas— gracias a la colaboración con el Río Breogán que impulsó Carmen Lence. "Cuando vienen se enganchan", dijo Aliaga sobre los aficionados. "Son partidos llamativos, ajustados, no me puedo creer que la mitad del pabellón no quiera vernos", finalizó.