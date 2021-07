Moirón sustituye en el Ribadeo a un Casanova que se va "dolido por salir así"

Dani Moirón será el entrenador del Ribadeo en Preferente para la próxima temporada en sustitución de Rafa Casanova, al que por sorpresa le comunicaron el viernes que no seguiría en el banquillo celeste.

"Estoy contento y feliz, es un club centenario, un referente en la zona, y es un nuevo reto", dice Moirón tras concretarse la noticia. "Ahora trataré de hacer un equipo competitivo, intentar contar con los jugadores de la temporada pasada y hacer un nuevo grupo y crecer juntos", comenta.

El que no ha salido contento del Ribadeo es Rafa Casanova. «Es una situación rara, me duele salir así, creo que no lo merecía, pero ellos (directiva) decidieron que fuera así», dice el ya exentrenador, que tenía firmado un contrato hasta 2024. "Cuando veo que no hay confianza no voy a poner ningún impedimento", aclara.

Casanova estuvo más de una década en el club, primero como jugador y luego como técnico. "Tras el último partido ante el Foz tuve una reunión y hubo discrepancias, pero al día siguiente hablé con el presidente y me dijo: tienes todo nuestro apoyo", relata.

"El jueves hubo una conversación y el viernes ya me comunicaron que no seguía", advierte, y dijo que le sorprendió: "Yo estaba convencido de seguir, incluso me llamó algún equipo y les dije que no podía negociar porque tenía contrato con el Ribadeo", concluye.