Aquellas míticas cheerleaders del Breogán

Patricia Teijeiro y Carmen González se conocieron en el colegio La Milagrosa, en la lucense Praza do Ferrol, cuando contaban tres primaveras. Se hicieron "familia" —de la que se elige, no de la impuesta— para siempre gracias a su común afición por el baile. De niñas acudían juntas a las clases de danza de Juan Carlos Zahera. Y la vida fue transcurriendo.

En 1999, Patricia y Carmen eran ya dos veinteañeras aficionadas al entonces Breogán Universidade y ambas pertenecían a la Peña Breogán, por aquel tiempo capitaneada por los incombustibles Julio Vila —fallecido en 2009— y Miguel Martín. Con la finalidad de recaudar fondos para sus viajes, la asociación organizó en Studio 3 un baile de animadores, en donde participaron entre otros Julio, Miguel y su hijo Cristian —hoy en día un destacado árbitro de baloncesto—.

Tras aquella simpática velada del 23 de abril de 1999, de la mente de Patricia y Carmen emanó la idea de crear un grupo depara el Breogán . Y se pusieron manos a la obra. Además, el momento era propicio, ya que el conjunto celeste conseguía el ascenso a lael 24 de mayo de ese mismo año, tras vencer en el Pazo al(79-77).

La tarea no fue sencilla. "Pusimos anuncios en El Progreso y en la radio para buscar candidatas", recuerda Patricia, que siempre fue la más tímida del inseparable dúo. Las dos primeras chicas que se incorporaron fueron la sarriana Anielka y la madrileña Nuria.

Anielka Fernández tenía entonces 20 años. Estudiaba Magisterio en Lugo y era breoganista ya desde la cuna, pasión que le había inculcado su padre Jesús. "Una compañera y yo escuchamos un anuncio en los 40 Principales y decidimos presentarnos. Hicimos una prueba delante de Patricia y Carmen y me eligieron a mí, pero no a mi amiga", recuerda.

Anielka Fernández: "Lo tengo pasado muy bien. Es una sensación muy diferente animar al equipo a pie de pista, a veces con el Pazo lleno"

Y así empezó a andar el carismático grupo de animadoras del Breogán, que gracias a su entrega y tesón se fue ganando el corazón de la parroquia celeste. "El club nunca nos aportó nada. La Diputación nos dejaba un local en el Pazo y los patrocinadores —Studio 3/Vértigo, Vidriería Lara o Valentino, en diferentes etapas— nos daban algo cada partido, pero todo nos lo currábamos nosotras, incluido el atrezzo. Lo hacíamos por gusto", explica Patricia. "Recuerdo que los pompones los elaborábamos con bolsas de basura atadas", añade Anielka.

MEMORIA. Fueron unos años felices para las cheerleaders. "Rememoro los nervios del principio, aunque las actuaciones eran solo de 45-50 segundos. Ver a toda la gente en las gradas impresionaba; se disparaba la adrenalina. Echo de menos bailar", comenta Patricia tras un profundo suspiro. "Lo tengo pasado muy bien en aquella época. Es una sensación muy diferente estar animando al equipo a pie de pista, a veces con el Pazo completamente lleno. También disfrutaba en los ensayos, que hacíamos en el local del pabellón dos veces por semana", explica con alegría Anielka.

Las animadoras del Breogán coincidían con los jugadores celestes en ciertos eventos tanto diurnos —pulpadas— como nocturnos. "Eran muy respetuosos con nosotras, aunque siempre había que tener cuidado con alguno, como Anthony Bonner", indica Patricia, que guarda un océano de anécdotas en su memoria. "Me acuerdo de un partido benéfico, por el Nunca máis, que saqué a bailar a Fernando Romay —legendario jugador de la selección española y del Real Madrid en la década de los 70 y 80 del siglo pasado— y él se animó. Fue fantástico", aclara.

"Nos llamaban para ir a muchos sitios. Tenemos estado en Chantada, Foz... También acudimos en dos ocasiones al torneo de baloncesto de Vilagarcía de Arousa. Estábamos dos días a gastos pagados. Incluso hicimos un desfile para la Protectora de Animales", añade la fundadora del encantador grupo de animación.

Las chicas también se sacaban un dinerillo extra en la televisión. Ejercían como azafatas en el programa Breogán & Cía., que presentaba en Telelugo el periodista Fidel Fernán. "Se grababa en las instalaciones que tenía la cadena en O Ceao. Pasábamos el día entero allí, porque antes de actuar teníamos que pasar por maquillaje. Fue una gran experiencia", comenta Anielka. "También hicimos calendarios del grupo para recaudar fondos", adiciona.

Patricia Teijeiro: "Cuando Carmen González murió seguí aquí de milagro; era mi hermana. Siempre estábamos ‘argallando"

El grupo estuvo activo entre 1999 y 2004 y por él pasaron, aparte de las aludidas, Elena, Adela, Laura, Nerea, Saray, Rebeca, Ana, Paula y Leticia. Una temporada incluso llegaron a ser 10. Unas fueron llegando y otras saliendo por asuntos de estudios o laborales —muchas de ellas no eran de Lugo—, excepto el dúo fundacional: Patricia y Carmen. "Yo me fui por cuestiones de trabajo. Aunque nací en Sarria, hace muchos años que vivo en Lugo y continúo siendo breoganista", observa Anielka, que es abonada del club y una asidua a los desplazamientos para arropar a su equipo del alma junto a su hermano Adrián.

TRISTE COLOFÓN. El final de la agrupación fue muy poco elegante. Patricia lo relata con un halo de aflicción. "Cuando iba a empezar la temporada nos enteramos por el periódico que el club tenía un nuevo grupo de animadoras, de A Coruña —. Supuso un palo muy grande para todas porque no fue manera de actuar. Ni nos echaron, simplemente no contaron con nosotras; si querían cambiar el grupo qué menos que nos hubieran avisado", comenta.

Desengañada, Patricia se desvinculó por completo de lo que tanto amaba: el Breogán, el baloncesto y el baile, que en los inicios del grupo supuso una terapia para ella tras la prematura muerte de su padre, con solo 45 años de edad. "Volví al Pazo, pero solo de forma esporádica. Hace mucho, mucho que no bajo", indica.



Carmen, su amiga desde la infancia —"hasta que la muerte nos separe", como se decían ambas—, se alejó para siempre en 2014, cuando un cáncer de mama se la llevó. "Seguí aquí de milagro; era mi hermana. Siempre estábamos argallando", apunta Patricia sin poder contener la emoción.

"Cuando Carmen enfermó se me vino el mundo abajo. Vivíamos juntas ella, su hermana Ana y yo. Lo fue llevando bastante bien durante 2-3 años, pero empezaron las metástasis y... Evoco los malos tragos vividos durante el tratamiento, la operación, etc. Me quedé coja para siempre. Gracias que conté con el apoyo de Nacho, el que hoy es mi marido", añade.

Por diversos motivos que la existencia misma propicia, y pese al empeño que puso Patricia en las labores de intendencia, solo se ha podido contactar con ella misma y con Anielka —ambas llevaban sin verse en persona "6 o 7 años"—. Consecuentemente, no están todas las que eran, pero las que están son las que permitirán mantener viva la llama del recuerdo del ya mítico grupo de cheerleaders del Breogán. Ellas y Carmen, siempre presente en sus corazones.