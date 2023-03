En directo | Sigue aquí el Río Breogán - Casademont Zaragoza

MIN. 5 (11-14). El partido ha arrancado con un ritmo altísimo. Intercambio de canastas constante entre el Río Breogán y el Casademont Zaragoza.

La Previa de Paco Basanta

El objetivo del Río Breogán ha mudado. La permanencia, si ya no lo estaba, se quedó definitivamente sellada con el triunfo logrado en Fuenlabrada hace una semana. El equipo lucense, por lo tanto, está obligado a mirar hacia arriba. Aunque parezca más que complicado poder desplazar a alguno de los ocho primeros clasificados, la realidad indica que en estos momentos es sólo una victoria la que separa a los hombres de Veljko Mrsic de la octava plaza. Y en la recámara, por si acaso, queda una segunda meta, la de mantener la novena plaza actual. Es un reto más real pero, desde la óptica breoganista, que ilusiona igual, porque desde luego certificaría una segunda gran temporada consecutiva de la entidad celeste en la Liga Endesa.

Para cualquiera de estos objetivos van a ser cruciales los dos próximos compromisos, el de este domingo, a las 12.30 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo, ante el Casademont Zaragoza; y el del próximo sábado en la visita al Obradoiro.

De los errores se aprende. Y el Río Breogán lo ha demostrado a lo largo de la temporada. Por esto, no es previsible que los jugadores de Veljko Mrsic repitan los errores que les llevó a la derrota frente al Real Betis (114-115, tras dos prórrogas), en el último partido disputado en el Pazo. Es decir, los breoganistas ya habrán entendido que la intensidad y el esfuerzo defensivo son aspectos que definen de su estilo de juego pero también claves para poder tener éxito. No hay lugar para perder la seña de identidad y menos ante rivales, como es el Casademont Zaragoza, que aún tienen que despejar su futuro. Para ellos, para los hombres que entrena Porfirio Fisac no es necesario trabajar la motivación porque cada partido es una final. Para el Breogán debe de ser lo mismo.

A partir de ahí, de que los locales se mantengan fieles a su estilo, ya son otras las variables que pueden determinar el desarrollo del encuentro. El Casademont Zaragoza es un equipo grande en cuanto a la estatura de sus jugadores. Tryggvi Hlinason (2,15 metros de estatura), Aday Mara (2,18), que no viaja a Lugo; Maodo Nguirane (2,10), Borisa Simanic (2,11) o Iván Cruz (2,08) marcan uno de los juegos interiores más altos de la Liga. Y, obviamente, esto tiene trascendencia en su juego. El equipo de Zaragoza es el segundo de la Liga en rebotes, sólo superado por el Real Madrid. Es el cuarto equipo de la competición que anota más canastas de dos puntos y es el equipo que lanza más tiros libres.

El contrapunto a todo esto es que el conjunto maño es el equipo que menos triples intenta, y anota, por partido y es el peor equipo en acierto en tiros libres, lo que es especialmente importante si se considera lo apuntado anteriormente, que es el equipo que más tiros libres fuerza cada encuentro.

VUELVE SERGI QUINTELA. El Breogán, en el que este domingo reaparece su capitán, Sergi Quintela, tendrá que superarse en la lucha dentro de las zonas. Para los hombres de Mrsic son fundamentales tanto las capturas bajo propio aro, lo que permite un buen número de ataques en superioridad, como en la zona rival porque las segundas opciones suelen ser un buen sustento en su anotación. Va a ser una batalla dura.

En las últimas jornadas, el equipo lucense ha mejorado notablemente su acierto en los lanzamientos de tres puntos y hoy esta circunstancia, si se mantiene, puede ser especialmente importante, no sólo por lo que implicaría en la fluidez ofensiva sino también porque obligaría a la defensa rival a abrirse con lo que se podría igualar la lucha por el rebote, al menos en el aro rival.